Truyền lửa đam mê từ giảng đường đến nghiên cứu khoa học

Trong suốt 6 năm công tác tại Học viện Ngân hàng, TS. Lương Văn Đạt (sinh năm 1994) luôn tâm niệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ song hành, bổ trợ chặt chẽ cho nhau.

Giảng dạy ở một lĩnh vực chuyên môn còn khá mới mẻ tại Việt Nam là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thầy Đạt luôn trăn trở làm sao gắn kết chặt chẽ lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ vững vàng kiến thức nền tảng mà còn tự tin đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

TS. Lương Văn Đạt – Giảng viên Học viện Ngân hàng đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, TS. Lương Văn Đạt cho rằng, người thầy hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, mà quan trọng hơn là khơi dậy cảm hứng học tập và tinh thần tự tìm tòi, sáng tạo cho sinh viên.

“Những tiết giảng của tôi không bao giờ khép lại khi hết giờ. Sau mỗi buổi học, tôi thường nán lại để lắng nghe, giải đáp những băn khoăn của sinh viên, đồng thời khảo sát ý kiến để điều chỉnh bài giảng sát với nhu cầu thực tế của các em. Khi người thầy thực sự thấu hiểu và lắng nghe, từng bài học trên lớp hay chia sẻ ngoài cuộc sống đều sẽ trở thành điểm tựa giúp sinh viên vững vàng hơn trong mỗi lựa chọn”, TS. Lương Văn Đạt bộc bạch.

Chính sự tận tâm ấy đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ của thầy Đạt. Trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, thầy Đạt đã trực tiếp hướng dẫn 30 sinh viên bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp và một học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Đặc biệt, năm học 2025-2026, một nhóm sinh viên do thầy Đạt hướng dẫn đã xuất sắc giành giải Khuyến khích tại cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Song song với công tác đào tạo, dù tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ, TS. Lương Văn Đạt đã sở hữu bảng thành tích nghiên cứu khoa học với 20 bài báo công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Riêng giai đoạn 2024-2026, thầy Đạt là tác giả chính của 5 bài báo quốc tế và 2 bài báo trong nước; tham gia biên soạn sách chuyên khảo“Tín dụng thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu” (năm 2024).

Bên cạnh đó, thầy Đạt còn làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện đạt loại Giỏi (giai đoạn 2024-2025) và tham gia 2 công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh tại Bắc Ninh và Nam Định được nghiệm thu, đánh giá cao trong năm 2026.

Khát vọng cống hiến sức trẻ trong công tác Đoàn

Không chỉ miệt mài trên giảng đường và các trang nghiên cứu, trên cương vị Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Ngân hàng, TS. Lương Văn Đạt luôn thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô.

Những chương trình, hoạt động Đoàn của Học viện Ngân hàng không khi nào thiếu bóng dáng và dấn chân của Phó Bí thư Lương Văn Đạt. Ảnh: NVCC

Với thầy Đạt, công tác Đoàn và phong trào thanh niên không đơn thuần là hoạt động bề nổi, mà chính là nhịp cầu gắn kết giúp giảng viên thấu hiểu sâu sắc hơn tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm thực tế, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, bồi đắp tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái.

Trong năm 2026, thầy Đạt đã trực tiếp chỉ đạo và đồng hành cùng sinh viên triển khai hàng loạt chiến dịch tình nguyện ý nghĩa hướng về cộng đồng như: Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại Lạng Sơn, Tuyên Quang; các chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, “Áo ấm yêu thương” tại Hà Nội...

Những nỗ lực bền bỉ đó đã mang về cho thầy nhiều phần thưởng đáng quý như: Danh hiệu Cán bộ Đoàn tiêu biểu Thủ đô năm 2024; Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội giai đoạn 2023–2026; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2024 vì những thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành Ngân hàng.

Đảm nhiệm cùng lúc ba vai trò “nặng ký”: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn, có lúc lại trong giai đoạn hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ, áp lực về thời gian là điều không tránh khỏi. TS. Lương Văn Đạt thẳng thắn chia sẻ, bí quyết của thầy nằm ở việc chủ động lập kế hoạch khoa học, phân định rõ thứ tự ưu tiên cho từng giai đoạn cao điểm.

“Có những thời điểm lịch giảng dạy, chấm thi trùng với tiến độ đề tài nghiên cứu cũng như các chương trình của Đoàn, tôi buộc phải chấp nhận thức khuya dậy sớm, thu hẹp thời gian cá nhân để dồn toàn lực cho nhiệm vụ cần kíp nhất. Cố đôi lúc cũng thấy "hơi đuối" nhưng vì thực sự yêu công việc mình làm, nên mỗi khi nhìn lại thành quả của tập thể và sự trưởng thành của sinh viên, mọi vất vả đều hóa thành niềm tự hào và động lực để tôi bước tiếp”, thầy Đạt chia sẻ.

Nhìn về chặng đường phía trước, TS. Lương Văn Đạt cho rằng, giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 là niềm vinh dự lớn nhưng không phải là đích đến cuối cùng.

Với thầy Đạt, hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề giáo vẫn là được không ngừng học hỏi mỗi ngày, tiếp tục đồng hành cùng đồng nghiệp và sinh viên để kiến tạo một môi trường đại học năng động, nhân văn - nơi mỗi người đều được trao cơ hội tỏa sáng và cống hiến sức trẻ cho sự hưng thịnh Thủ đô và đất nước.