Giăng bẫy lừa hơn 5.400 người cao tuổi, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng

Bị can Trần Quang Đạo. Ảnh: Công an cung cấp

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Trần Quang Đạo (34 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 180 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cơ quan công tố xác định Đạo là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đồng phạm vận hành đường dây lừa đảo. Đạo bị cáo buộc chi hơn 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng số dữ liệu này để tổ chức lừa đảo hơn 5.400 người, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng.

Trần Tấn Tài bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, trong khi 179 bị can khác bị truy tố với vai trò đồng phạm của Đạo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công tố xác định Đạo là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đồng phạm vận hành đường dây.

Mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm tổ chức lừa đảo dựa trên dữ liệu cá nhân của những người già yếu, thường sử dụng thực phẩm chức năng hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng hạn chế kiến thức xã hội, công nghệ.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo mua của Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Tài khai mua dữ liệu từ nhiều nguồn trên mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng rồi bán lại cho Đạo, hưởng lợi gần 770 triệu đồng.

Số dữ liệu này chủ yếu là thông tin của người cao tuổi, người thường sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Để thực hiện lừa đảo, Đạo thành lập 4 công ty, cửa hàng tại TP HCM gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Ress Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, sau đó nhờ người thân, bạn bè đứng tên.

4 công ty của Trần Quang Đạo bị khám xét. Ảnh Bộ Công an

Theo cáo trạng, Đạo xây dựng sẵn kịch bản, đào tạo nhân viên gọi điện giả danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe để tặng quà, thông báo trúng thưởng, tạo lòng tin rồi từng bước yêu cầu người dân chuyển tiền.

Từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, nhóm này bị cáo buộc lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỷ đồng.

Giăng bẫy bằng quà tặng, giải thưởng

Theo kịch bản, nhân viên gọi điện thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí, mỗi tháng một hộp 6 lon, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Sau khi khách đồng ý, hàng được gửi qua đơn vị vận chuyển để thu tiền.

Khoảng 2-3 ngày sau, các đối tượng tiếp tục giả danh đơn vị có mã dự thưởng, thông báo khách đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các phần quà trị giá 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.

Muốn nhận giải, nạn nhân phải nộp 730.000-990.000 đồng phí hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, người gọi tiếp tục thông báo nạn nhân trúng giải có giá trị lớn hơn, yêu cầu nộp thêm 1-3 triệu đồng phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho và cam kết khoản tiền này sẽ được hoàn lại khi nhận quà.

Thủ đoạn được lặp lại nhiều lần với các lý do khác nhau, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không còn liên lạc được với người gọi.

Để vận hành đường dây, Đạo bị cáo buộc sử dụng hệ thống gọi điện Internet một chiều, mã hóa đầu số nhằm che giấu danh tính; thuê người quản lý khách hàng, chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng và ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển để giao hàng, thu hộ. Tiền thu được sau đó bị rút bằng tiền mặt, sử dụng cho hoạt động của công ty và chia nhau hưởng lợi.

Cáo trạng cho rằng hoạt động của nhóm có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp. Đạo còn bị cáo buộc chỉ đạo xóa dữ liệu để che giấu hành vi, khiến hệ thống CRM khi bị phát hiện chỉ còn thông tin từ tháng 3/2025.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Đạo cùng đồng phạm bị xác định thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của hơn 5.400 bị hại trên cả nước.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hơn 3.450 bị hại; hơn 1.960 trường hợp còn lại đã được thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả. Đạo đã nộp lại 120 triệu đồng trong số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, còn Tài nộp lại 200 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính.

Tại cơ quan điều tra, Đạo và các bị can khác thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Lời khai được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.