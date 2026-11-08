Gian truân nghề bó chổi bông sậy
Có dịp đi ngang khóm Tây Huề 2, đoạn Mương Cui, thuộc phường Mỹ Hòa (cũ), nay là phường Long Xuyên(An Giang), nhiều người dễ dàng bắt gặp những hàng bông sậy phơi mình trong nắng sớm.Theo lời bà con địa phương, đây là nguyên liệu làm nên những cây chổi mộc quen thuộc trong mỗi nhà. Ở xóm nhỏ này, nghề bó chổi đã có mặt từ mấy chục năm trước và trở thành một phần trong nhịp sống của bà con.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/gian-truan-nghe-bo-choi-bong-say-9521.html