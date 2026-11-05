Gian nan tuyến đường ngược biên

Tại nhiều vị trí, đường tỉnh 521E bị xuống cấp, hư hỏng.

Đường tỉnh 521E được đầu tư từ lâu, nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, tập trung tại các vị trí Km1+00 - Km1+750, Km2+00 - Km3+500 và Km8+450 - Km10+300, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Khảo sát thực tế, nhiều vị trí đã xuất hiện tình trạng bong tróc mặt đường, hình thành “ổ gà, ổ voi” sâu. Một số đoạn còn có hiện tượng sụt lún nền đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của người và phương tiện.

Vào những ngày mưa, nước đọng tại các vị trí hư hỏng khiến việc đi lại càng khó khăn, nhất là đối với người điều khiển xe máy. Ông Vi Văn Thứ, người dân xã Quang Chiểu cho biết: “Đường có nhiều “ổ voi, ổ gà”, nhiều khúc cua, nhưng mặt đường lại nhỏ hẹp, rất dễ gây va chạm giữa các phương tiện giao thông”.

Xe phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn tạo áp lực lên tuyến đường vốn đã xuống cấp.

Với người dân các xã vùng biên như Quang Chiểu, Mường Chanh, tuyến đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn kết nối với các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa Mường Lát; trung tâm hành chính và chợ, trường học.

Theo phản ánh của người dân, mỗi khi có người ốm đau cần xuống bệnh viện, hay có việc, di chuyển trên tuyến đường xuống cấp lại thêm phần vất vả. Vì vậy, người dân mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp.

Không chỉ chịu tác động bởi thời gian khai thác, tình trạng xuống cấp của tuyến đường còn gia tăng dưới áp lực giao thông ngày càng lớn. Hiện nay, trên địa bàn các xã Mường Lát, Quang Chiểu, Mường Chanh đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng.

Một góc cua khuất tầm nhìn cùng mặt đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Quá trình thi công kéo theo nhu cầu vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị, khiến nhiều phương tiện tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên tuyến. Trong khi đó, nền, mặt đường đã xuống cấp, quy mô mặt đường nhỏ hẹp, việc gia tăng mật độ xe tải nặng càng tạo áp lực lên kết cấu công trình, khiến các vị trí hư hỏng có nguy cơ lan rộng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Trước đây tuyến đường được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, với chiều rộng nền đường 6,5m, mặt đường rộng 3,5m. Mặc dù những năm qua, tuyến đường đã được bố trí kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Song, việc sửa chữa chỉ khắc phục những vị trí hư hỏng theo từng thời điểm, chưa giải quyết căn cơ những hạn chế về quy mô và chất lượng toàn tuyến. Trong khi đó, nhu cầu giao thương của người dân ngày càng lớn, cùng với áp lực từ các phương tiện phục vụ thi công dự án hạ tầng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp đầu tư, nâng cấp đồng bộ tuyến đường.

Các phương tiện vận tải lớn di chuyển thường xuyên trên tuyến đường.

Sớm nâng cấp đường tỉnh 521E không chỉ là yêu cầu về hạ tầng giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.