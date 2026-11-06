Gian nan làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện ở địa bàn biên giới

Những ngày này, tại xã biên giới Tuy Đức (Lâm Đồng), lực lượng Công an xã đang tập trung thực hiện cao điểm “Hành động 100 ngày” tổng rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện. Từ những danh sách phương tiện được trích xuất trên hệ thống, từng trường thông tin được kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hồ sơ đăng ký xe. Những trường hợp có dấu hiệu sai lệch, bất thường hoặc không còn phù hợp với thực tế đều được đưa vào diện xác minh.

Đằng sau những thao tác tưởng chừng đơn giản trên hệ thống là khối lượng công việc không nhỏ. Đó là những trường hợp thông tin định danh của chủ phương tiện chưa chính xác. Một mã định danh cá nhân được cập nhật cho nhiều chủ phương tiện. Cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Thậm chí, có những phương tiện đã không còn sử dụng, chủ xe đã chuyển đi nơi khác hoặc không thể liên hệ được.

Cán bộ Công an xã Tuy Đức đến từng hộ dân để rà soát, xác minh, hướng dẫn cập nhật thông tin, góp phần làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện.

Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán ở nhiều thôn, bon, việc xác minh càng thêm khó khăn. Không phải trường hợp nào cũng có thể giải quyết bằng cách đối chiếu dữ liệu điện tử. Nhiều thông tin phải trực tiếp gặp chủ phương tiện, người đang quản lý, sử dụng xe hoặc tìm hiểu qua chính quyền và lực lượng ở cơ sở mới có thể làm rõ.

Bên cạnh việc tập trung rà soát hồ sơ, khai thác dữ liệu trên hệ thống, Công an xã Tuy Đức đã phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, đến từng nhà để xác minh. Tại mỗi nơi, cán bộ Công an vừa kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin đăng ký, vừa tìm hiểu tình trạng sử dụng thực tế của phương tiện, hướng dẫn người dân bổ sung, điều chỉnh thông tin và thực hiện các thủ tục còn thiếu theo quy định.

Anh Mai Xuân Nhỏ (thôn 1, xã Tuy Đức) cho biết: “Được cán bộ Công an đến tận nơi kiểm tra, xác minh và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến phương tiện, chúng tôi thấy rất thuận tiện. Những nội dung nào chưa rõ, cán bộ đều giải thích cụ thể để người dân nắm bắt và phối hợp thực hiện. Qua đó, chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đăng ký, sang tên khi mua bán, chuyển nhượng xe, góp phần giúp công tác quản lý phương tiện được chính xác hơn!”.

Theo Thiếu tá Thái Khắc Nguyên, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Tuy Đức, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là tình trạng phương tiện đã qua nhiều lần mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Một số xe không còn sử dụng, trong khi chủ phương tiện đã thay đổi nơi cư trú khiến việc liên hệ, xác minh mất nhiều thời gian. Có trường hợp thông tin trên giấy tờ và thực tế sử dụng không còn trùng khớp, buộc cán bộ phải xác minh qua nhiều đầu mối mới có thể xác định được tình trạng phương tiện.

“Vì vậy, ngoài rà soát trên hệ thống, chúng tôi phải trực tiếp xuống từng thôn, bon, gặp gỡ người dân để xác minh, đối chiếu thông tin. Đơn vị đang tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu phương tiện trước thời hạn Công an tỉnh giao”, Thiếu tá Thái Khắc Nguyên cho biết.

Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Quảng Trực đến từng hộ dân rà soát, xác minh thông tin chủ phương tiện.

Theo chỉ tiêu Công an tỉnh Lâm Đồng giao, Công an xã Tuy Đức phải rà soát, làm sạch 994 phương tiện. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 793 trường hợp, đạt gần 80% kế hoạch. Kết quả này cho thấy nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở trong điều kiện phải xử lý đồng thời khối lượng dữ liệu lớn và những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Không riêng Tuy Đức, tại xã Quảng Trực, công tác tổng rà soát, xác minh, cập nhật và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện cũng đang được triển khai khẩn trương. Để mở rộng khả năng tiếp cận người dân, Công an xã đã chủ động phối hợp với Ban Tự quản các bon và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức rà soát, xác minh thông tin chủ phương tiện.

Theo Công an xã Quảng Trực, khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm kiếm chủ phương tiện mà còn ở nhận thức và thói quen của một bộ phận người dân. Không ít trường hợp khi mua bán xe chỉ thực hiện giao dịch, bàn giao giấy tờ mà chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu. Qua nhiều lần mua bán, phương tiện có thể đã đổi chủ nhưng dữ liệu đăng ký vẫn mang tên người đứng tên ban đầu. Khi xảy ra vi phạm giao thông, tai nạn hoặc phát sinh vụ việc liên quan, việc xác định người chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện vì thế cũng gặp trở ngại.

Công an xã Quảng Trực rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đăng ký phương tiện trên hệ thống dữ liệu.

Việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện không đơn thuần là chỉnh sửa những thông tin sai lệch trên hệ thống hay hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đây là quá trình đối chiếu, xác lập lại mối liên hệ giữa phương tiện, chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện trong thực tế. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cơ quan chức năng có thêm cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, xác minh, xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông và hỗ trợ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

“Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, sự phối hợp của chính quyền cơ sở và các lực lượng tại địa bàn, ý thức chấp hành của mỗi người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi trường hợp chủ động bổ sung thông tin, thực hiện thủ tục sang tên hoặc thu hồi đăng ký đối với phương tiện không còn sử dụng cũng góp phần tháo gỡ một mắt xích trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu!..”, Thiếu tá Thái Khắc Nguyên, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Tuy Đức.