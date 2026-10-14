Gian nan hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên điểm cao Tuyên Quang

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang được

Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc – TTXVN đã có cuộc trao đổi với Đại úy Triệu Tiến Phú, Tổ trưởng Phân đội 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, về công tác tổ chức lực lượng, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và nỗ lực tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại các điểm cao.

Xin đồng chí cho biết lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện được tổ chức như thế nào? Nhiệm vụ chính và công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ ra sao?

Hiện nay, Phân đội 2 thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao 1.800, 1.688, 1.387 và 1.427 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đây là những khu vực có địa hình tương đối phức tạp, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng núi, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và tổ chức tìm kiếm. Do đó, chúng tôi phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng bộ phận để bảo đảm công việc được triển khai liên tục.

Đại úy Triệu Tiến Phú, Tổ trưởng Phân đội 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Trong hoạt động hằng ngày, phân đội chia thành hai bộ phận chính. Một bộ phận phụ trách thu thập, xác minh thông tin về những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Bộ phận còn lại trực tiếp cơ động đến hiện trường, tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập.

Việc kết hợp giữa thu thập thông tin và tìm kiếm thực địa có vai trò quan trọng, giúp chúng tôi từng bước xác định những vị trí cần tập trung lực lượng, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, các vị trí tìm kiếm nằm trên những điểm cao, cách xa nơi đóng quân. Đồng chí có thể chia sẻ về hành trình di chuyển hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ để tiếp cận khu vực thực hiện nhiệm vụ?

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời tại nhà văn hóa thôn Nhiều Sang. Đây là địa điểm tập kết quân số, phương tiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức lực lượng lên các điểm cao.

Từ nơi đóng quân đến khu vực thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển bằng xe máy khoảng 3 km. Sau đó, anh em tiếp tục hành quân bộ từ 5 đến 6 km theo các tuyến đường rừng, đường núi mới đến được vị trí tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ vượt qua những đoạn đường rừng dốc đứng, hiểm trở, mang theo vật dụng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao ở Tuyên Quang.

Cán bộ, chiến sĩ vượt qua những đoạn đường rừng dốc đứng, hiểm trở, mang theo vật dụng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao ở Tuyên Quang.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn dốc cao, đường đi gập ghềnh, cây cối rậm rạp nên việc cơ động gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có mưa.

Bên cạnh quãng đường hành quân, anh em còn phải mang theo các dụng cụ đào bới, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm. Vì vậy, mỗi lần lên điểm cao thực hiện nhiệm vụ đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, phương tiện và tinh thần.

Mặc dù việc đi lại vất vả, cán bộ, chiến sĩ trong phân đội vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì công việc hằng ngày, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao, đâu là những khó khăn lớn nhất mà cán bộ, chiến sĩ đang phải đối mặt, thưa đồng chí?

Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay là điều kiện địa hình hiểm trở, nhất là tại các điểm cao 1.800 và 1.688. Đây là những khu vực có độ cao lớn, địa hình phức tạp, nhiều vị trí đan xen giữa đá, đất và cát.

Ở những khu vực này, ngay cả khi thời tiết khô ráo, việc di chuyển và triển khai đào tìm cũng không đơn giản. Khi trời mưa, mặt đá trở nên trơn trượt, trong khi những khu vực đất và cát còn trơn hơn, khiến việc đi lại, vận chuyển dụng cụ và tổ chức tìm kiếm gặp rất nhiều trở ngại.

Kiểm tra vật dụng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường.

Một khó khăn khác là tình trạng đất đá bồi lấp tại các vị trí cần tìm kiếm. Khi có mưa lớn, đất và cát từ những khu vực cao bị nước cuốn xuống, vùi lấp các hào, hố. Có những vị trí lượng đất đá bồi lấp khá lớn, khiến lực lượng phải mất nhiều thời gian và công sức để đào bới, kiểm tra.

Chính vì vậy, khối lượng công việc của anh em rất lớn. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa phải thực hiện công việc một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, đồng thời chú ý đến yếu tố an toàn do địa hình có nhiều nguy cơ trơn trượt.

Có thể nói, điều kiện địa hình và thời tiết là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao hiện nay.

Với địa hình rộng lớn và phức tạp như vậy, phạm vi tìm kiếm của đơn vị hiện nay có diện tích bao nhiêu? Công tác tổ chức tìm kiếm được triển khai trên địa bàn như thế nào, thưa đồng chí?

Khu vực tìm kiếm của Phân đội 2 hiện nằm trong phạm vi đã được lực lượng công binh tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ, với tổng diện tích khoảng 1.340 ha.

Cán bộ, chiến sĩ đào tìm tại khu vực địa hình dốc, nhiều đất đá và cây cối rậm rạp, nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là địa bàn tương đối rộng, trải dài trên các khu vực điểm cao. Trong khi đó, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có hạn nên việc tổ chức tìm kiếm cần được tính toán, bố trí phù hợp.

Chúng tôi kết hợp giữa công tác thu thập thông tin và khảo sát thực tế để từng bước xác định những vị trí cần tập trung tìm kiếm. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức lực lượng tiếp cận từng khu vực, triển khai công việc theo kế hoạch.

Đặc thù của nhiệm vụ là không thể nóng vội, bởi địa hình đã có nhiều thay đổi theo thời gian, đặc biệt là tại những khu vực có đất đá bị xói mòn, bồi lấp. Do vậy, quá trình tìm kiếm đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải hết sức kiên trì, cẩn trọng, thực hiện từng phần việc cụ thể.

Với diện tích tìm kiếm lớn như hiện nay, khối lượng công việc còn rất nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong phân đội.

Qua thực tế có thể thấy nhiều khu vực trên các điểm cao có vách đá dốc đứng, đường đi rất nguy hiểm. Đơn vị đã phải vượt qua những trở ngại địa hình như thế nào để tiếp cận các vị trí tìm kiếm?

Trên địa bàn chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, nhiều khu vực có độ dốc lớn, mặt đất trơn trượt, cây cối rậm rạp, gây khó khăn cho quá trình di chuyển.

Cẩn trọng kiểm tra từng lớp đất đá, tìm kiếm dấu tích liên quan đến hài cốt liệt sĩ tại khu vực được giao nhiệm vụ.

Tuy nhiên, so với một số điểm cao khác như điểm cao 685, nơi có những vị trí phải sử dụng thang dây để tiếp cận, khu vực của phân đội hiện nay chủ yếu vẫn có thể cơ động bằng đường bộ.

Dù vậy, việc hành quân không hề dễ dàng. Có những đoạn đường dốc cao, trơn trượt, nhiều cây cối mọc đan xen, khiến việc tiếp cận khu vực tìm kiếm mất nhiều thời gian và công sức.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết mưa ẩm, những đoạn đường đất, đá càng trở nên nguy hiểm. Vì vậy, quá trình cơ động và triển khai tìm kiếm luôn đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải hết sức thận trọng.

Dù gặp nhiều khó khăn, anh em trong phân đội vẫn nỗ lực khắc phục điều kiện địa hình, duy trì công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!