Giận mẹ chồng muốn đi hẹn hò với bạn trai, nàng dâu gây ra sự việc không tưởng

Theo South China Morning Post (SCMP), vụ mâu thuẫn xảy ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về trách nhiệm chăm sóc con cái và bổn phận của các thành viên trong gia đình.

Cụ thể, sau khi cha qua đời, anh Jiao cùng người anh trai ở lại quê nhà, trong khi mẹ anh, họ Shen, chuyển đến Gia Hưng sống cùng con gái lớn. Sau này, Jiao và vợ có hai con nhưng làm việc ở những thành phố khác nhau, nên gửi các con cho bà Shen chăm sóc.

Tranh cãi bùng lên khi con trai của Jiao báo cho mẹ qua hệ thống camera giám sát trong nhà rằng cậu bé cảm thấy không khỏe, nhưng bà nội không chịu đo nhiệt độ cho mình. Lo lắng cho con, người mẹ lập tức đi tàu cao tốc đến nhà bà Shen. Bà đến nơi chỉ sau khoảng một giờ.

Con dâu đã đánh mẹ chồng chấn thương ở mặt. Ảnh: SCMP

Bà Shen giải thích rằng đứa trẻ nghịch ngợm, khó trông nom, đồng thời cho biết bản thân đang bị đau răng. Con dâu đề nghị đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà từ chối vì muốn đi gặp bạn trai.

Theo thông tin được truyền thông địa phương thuật lại, bà Shen thậm chí nói rằng thà chết còn hơn tiếp tục trông cháu. Lời nói này khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Người con dâu sau đó lao vào đánh mẹ chồng, khiến bà bị thương ở mặt và gãy 4 xương sườn. Các báo cáo cho biết đây không phải lần đầu bà Shen bị con dâu hành hung vì bị cho là không hoàn thành trách nhiệm chăm sóc các cháu.

Con trai bênh vợ, chỉ trích mẹ

Điều khiến dư luận bất bình hơn là Jiao công khai đứng về phía vợ, thay vì lên án hành vi bạo lực nhằm vào mẹ mình. Người đàn ông gọi mẹ là người thiếu đạo đức, cho rằng bà đáng bị đánh vì đặt chuyện tình cảm cá nhân lên trên các cháu. Jiao cũng cho rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của mình, mẹ cần phải giúp trông nom con cái hoặc chu cấp cho anh một khoản tiền hằng tháng.

Tuy nhiên, chị gái của Jiao có quan điểm hoàn toàn khác. Cô cho rằng mẹ mình vốn là một công nhân vệ sinh có thu nhập thấp, đã trải qua nhiều năm vất vả và xứng đáng có cơ hội xây dựng cuộc sống riêng bên một người bạn đời cùng tuổi, biết quan tâm và chăm sóc bà.

Theo lời người chị, dù thu nhập ít ỏi, bà Shen từng chuyển hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) cho hai người con trai.

Về phía mình, bà Shen khẳng định không muốn tiếp tục nuôi dưỡng các cháu. Sau vụ hành hung, bà không thể đi làm và cũng không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Jiao như trước.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ma Junzhe, luật sư thuộc Công ty Luật Guangdong Zheqing, nhận định người con dâu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích ở mức độ nhẹ. Theo luật sư, hành vi này có thể đối mặt với mức án lên đến 3 năm tù.

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc về cha mẹ. Trong trường hợp Jiao và vợ đều có khả năng lao động, bà Shen không có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc các cháu.

Tại thời điểm bài báo được đăng, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Câu chuyện đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời khơi lại tranh luận về việc ông bà có bắt buộc phải chăm cháu hay không.

Một cư dân mạng bình luận rằng Jiao đã không làm tròn trách nhiệm của cả người con lẫn người cha: nếu không thể tự nuôi dạy con mình, tại sao anh lại sinh con?

Một ý kiến khác cho rằng dù cảm thấy bất bình đến đâu, bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Khi đã ra tay đánh người khác, người gây bạo lực sẽ không còn đứng về phía lẽ phải trước pháp luật.