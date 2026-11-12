Gian lận hồ sơ bảo hiểm nhằm trục lợi, nhiều đối tượng bị khởi tố

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm.

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân có xảy ra sai phạm liên quan đến bảo hiểm.

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện một số thủ đoạn như chỉnh sửa, làm giả giấy ra viện; lợi dụng mối quan hệ với nhân viên y tế để lập khống hồ sơ điều trị nội trú. Các đối tượng sau đó sử dụng hồ sơ này đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi dù thực tế không điều trị.

Với thủ đoạn lập khống hồ sơ điều trị nội trú để hưởng tiền bảo hiểm, ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã điều tra, khởi tố Lê Thị Hồ có hành vi chiếm đoạt 135 triệu đồng. Cùng hành vi tương tự, ngày 23/8 vừa qua, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố Hồ Thị Sen về hành vi tương tự, với số tiền chiếm đoạt 48 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Được về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”. Được lợi dụng việc làm đại lý bảo hiểm, sử dụng điện thoại thông minh chỉnh sửa, làm giả giấy ra viện để chiếm đoạt 66,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối tượng vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, những vụ án trên cho thấy hành vi gian lận bảo hiểm có thể phát sinh từ sơ hở trong quản lý hồ sơ bệnh án, xác nhận quá trình điều trị và thẩm định hồ sơ chi trả. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia, làm giảm niềm tin đối với chính sách an sinh xã hội.

Công an khuyến cáo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm soát việc lập bệnh án, cấp giấy ra viện và giấy tờ liên quan, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cần nâng cao chất lượng thẩm định, đối chiếu và xác minh thông tin trước khi chi trả. Những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn cần được chuyển đến cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ, xử lý.