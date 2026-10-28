Gian lận đấu thầu 1.218 dự án: Truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh

Ngày 28/10, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can vụ án vi phạm các quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và 38 tỉnh, thành phố (cũ).

Bị can Nguyễn Công Minh đang bị truy nã.

Trong các bị can, VKS truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cây xanh Công Minh). Lý do là người này đã bỏ trốn từ năm 2023 và đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2023, Nguyễn Công Minh thành lập, điều hành hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này tiếp cận những cá nhân có thẩm quyền ở các địa phương để tác động nhằm được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Nguyễn Công Minh bị cáo buộc trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống để câu kết với chủ đầu tư.

Việc này nhằm giúp Công ty Cây xanh Công Minh trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ khi khảo sát địa bàn, chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Theo VKS, doanh nghiệp phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Cây xanh Công Minh cũng được tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành gói thầu để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau khi trúng thầu, phía Công Minh và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Nhóm này còn có thể lựa chọn các công ty khác làm "quân xanh" tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Một công viên ở Long An nằm trong danh sách thống kê các dự án cần cung cấp thông tin theo văn bản của Bộ Công an.

Cáo trạng xác định, bằng các thủ đoạn trên, những công ty trong hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố cũ. Qua đó, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.

Trong vụ án này, VKS cho rằng, bị can Nguyễn Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.960 tỷ đồng. Thông qua đó, bị can hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Công Minh là người tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống Cây xanh Công Minh; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, giám đốc khu vực; hưởng lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn trên tổng số tiền thiệt hại của vụ án.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội tại nhiều dự án trong thời gian dài. Do đó, các đối tượng phải chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội có tổ chức " và "Phạm tội 2 lần trở lên", theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.