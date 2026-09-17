Gian lận bảo hiểm y tế có thể bị phạt tù đến 10 năm

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 17/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội Gian lận bảo hiểm y tế. Hội nghị có hơn 140 lãnh đạo, nhân viên của 42 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế công lập trên địa bàn tỉnh tham dự.

Hội nghị phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, trong đó có Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế; Điều 51, 52 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP; Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các quy định liên quan đến việc kiến nghị khởi tố đối với hành vi gian lận bảo hiểm y tế.

Theo Điều 215 Bộ luật Hình sự, các hành vi có thể bị xử lý về tội Gian lận bảo hiểm y tế gồm lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, kê tăng số lượng hoặc thêm các khoản chi phí mà thực tế người bệnh không sử dụng; giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trái quy định để hưởng chế độ.

Tùy tính chất, mức độ, số tiền chiếm đoạt hoặc thiệt hại gây ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù; mức phạt tù cao nhất đến 10 năm.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Đoàn Thanh Hùng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm tra nội bộ; chủ động rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và hành vi có nguy cơ gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; thực hiện đúng các quy định pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 18/9, nội dung này tiếp tục được triển khai đối với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập.