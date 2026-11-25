Một nữ sinh bật khóc trong vòng tay mẹ sau khi hoàn thành kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT) tại một trường trung học ở tỉnh Gangwon, ngày 18/11. Ảnh: Yonhap

Theo phân tích của nhà báo Park Ung - phóng viên The Korea Times chuyên theo dõi các vấn đề xã hội Hàn Quốc,người từng không tham dự kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT), câu chuyện này cho thấy đại học vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong xã hội Hàn Quốc. Không chỉ là việc phải học đại học, nhiều người còn chịu sức ép phải vào được một trường tốt.

Tấm bằng đại học và cơ hội việc làm

Hàn Quốc hiện có tỷ lệ người hoàn thành giáo dục đại học thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo số liệu Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố tháng 9/2025, nước này tiếp tục đứng đầu các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về tỷ lệ người trẻ hoàn thành giáo dục đại học, vị trí được duy trì trong 18 năm liên tiếp.

Năm 2025, 58,2% người Hàn Quốc trong độ tuổi 25 - 64 đã hoàn thành giáo dục đại học, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 42,6% của OECD. Trong nhóm 25 - 34 tuổi, tỷ lệ này lên tới 71,1%, cao nhất trong các nước thành viên.

Tỷ lệ học đại học cao phần nào phản ánh kỳ vọng của xã hội đối với giáo dục. Theo phân tích của ông Park, áp lực này còn thể hiện khá rõ trên thị trường lao động, nơi những người chỉ có bằng trung học phổ thông thường gặp nhiều bất lợi hơn.

Theo Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc, năm 2025, người trong độ tuổi 15 - 29 mất trung bình 11,3 tháng để tìm được công việc đầu tiên. Với những người có trình độ trung học phổ thông hoặc thấp hơn, thời gian này lên tới 16,5 tháng, trong khi nhóm có bằng đại học trở lên mất khoảng 8,8 tháng.

Khoảng cách thu nhập cũng đáng chú ý. Báo cáo năm 2025 của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc cho thấy những người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng hệ hai năm, sau ba năm rời ghế nhà trường, có thu nhập trung bình khoảng 1,67 triệu won (1.240 USD)/tháng. Trong khi đó, số liệu của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho thấy người lao động 20 - 24 tuổi có thu nhập trung bình khoảng 2,65 triệu won/tháng trong năm 2024, cao hơn khoảng 59%.

Khác biệt về cơ hội việc làm và thu nhập giữa người có và không có bằng đại học không phải hiện tượng riêng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo ông Park, tại Hàn Quốc, khoảng cách này còn gắn với cách xã hội nhìn nhận việc học và thành công của mỗi cá nhân.

Đại học và quan niệm về thành công

Các thí sinh bước vào địa điểm thi Kỳ thi Năng lực Học tập Đại học tại một trường trung học ở quận Yongsan, Seoul, ngày 18/11. Ảnh: Korea Times

Một khảo sát năm 2022 do Hệ thống Phát thanh Giáo dục Hàn Quốc thực hiện với 2.798 người ở độ tuổi 20 tại Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Nhật Bản và Đan Mạch cho thấy khác biệt đáng chú ý trong quan niệm về giáo dục.

Khi được hỏi liệu một người có thể vẫn được xã hội tôn trọng dù học tập không tốt hay không, 42,3% người Hàn Quốc trả lời “không” - tỷ lệ cao nhất trong 5 nước. Con số này lần lượt là 37,6% tại Nhật Bản, 24,9% tại Đức, 22,2% tại Mỹ và 20% tại Đan Mạch.

Khác biệt cũng thể hiện ở cách người trẻ nhìn nhận mục đích của việc học đến hết trung học. Tại Hàn Quốc, câu trả lời phổ biến nhất là vào được một trường đại học tốt, với 60,4%. Trong khi đó, tại Mỹ, mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất là khám phá năng lực, sở thích và tiềm năng của bản thân, chiếm 31,5%. Ở Đan Mạch, đó là tiếp thu kiến thức cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, với 31,8%.

Chỉ 21,3% người Hàn Quốc được hỏi cho rằng trung học phổ thông là bậc học cao nhất mà họ mong muốn hoàn thành. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong 5 nước, chỉ bằng khoảng một nửa so với Mỹ (41,3%) và Đức (40,3%).

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, khi được hỏi theo hình thức mở về ý nghĩa của “thất bại trong cuộc sống”, nhiều người Hàn Quốc liên hệ thất bại với việc không đỗ đại học hoặc không tìm được việc làm. Trong khi đó, người Đan Mạch thường đưa ra những câu trả lời như phạm tội.

Những kết quả này cho thấy đại học tại Hàn Quốc có thể mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc tiếp nhận kiến thức. Theo phân tích của ông Park, ngay cả những người từng không coi trọng kỳ thi tuyển sinh cũng có thể nhìn nhận việc vào một trường đại học danh tiếng như một mục tiêu quan trọng khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp.

Khi trường đại học trở thành mục tiêu

Một học sinh theo dõi bảng điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh đại học tại buổi tư vấn của một trung tâm luyện thi tư nhân ở quận Gwangjin, Seoul, ngày 19/11, sau khi phân tích kết quả kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT) năm 2027. Ảnh: Yonhap

Trải nghiệm của chính phóng viên Park là một ví dụ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông quyết định theo học ngành điện ảnh. Nếu mục tiêu chỉ đơn thuần là học làm phim, việc nộp hồ sơ vào nhiều trường có đào tạo ngành này sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, ông lại chỉ nộp hồ sơ trong hai năm liên tiếp vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật được đánh giá cao tại nước này.

Quyết định đó cho thấy đại học có thể được nhìn nhận không chỉ như nơi học tập mà còn như một mục tiêu cần đạt được. Đáng chú ý, dù từng bỏ qua kỳ thi CSAT để đi du lịch vòng quanh thế giới, khi đứng trước lựa chọn cho tương lai của mình, ông Park vẫn coi việc vào một trường đại học danh tiếng là một thành tích đáng theo đuổi.

Từ góc nhìn này, áp lực thi cử tại Hàn Quốc không chỉ xuất phát từ bản thân kỳ thi. Nó còn liên quan đến quan niệm đã hình thành trong xã hội rằng học đại học, đặc biệt tại một trường tốt, có thể mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.

Gian lận bằng AI và áp lực phía sau kỳ thi

Những tranh luận gần đây về gian lận bằng AI trong kỳ thi CSAT càng làm rõ sức ép này.

Trong kỳ thi tuần trước, hơn 100 thí sinh bị phát hiện mang theo thiết bị thông minh, bất chấp những cảnh báo và biện pháp ngăn chặn gian lận bằng AI được nhà chức trách triển khai trước đó. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ dành một năm để chuẩn bị các biện pháp chặt chẽ hơn cho kỳ thi năm tới.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc tăng cường kiểm soát có thể chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề nếu áp lực phải vào đại học vẫn còn rất lớn.

Tất nhiên, không phải mọi thí sinh đều tìm cách gian lận vì áp lực xã hội và việc siết chặt quy định vẫn cần thiết để bảo đảm công bằng trong kỳ thi. Nhưng ở một góc độ rộng hơn, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về những nguyên nhân khiến một bộ phận thí sinh sẵn sàng đánh đổi để có kết quả tốt.

Chừng nào việc vào đại học, đặc biệt là một trường đại học tốt, vẫn được gắn chặt với cơ hội việc làm, thu nhập và vị thế xã hội, áp lực cạnh tranh sẽ khó giảm nhanh.

Vì vậy, tranh luận về gian lận trong kỳ thi CSAT không chỉ xoay quanh AI hay những thiết bị thông minh. Đằng sau đó còn là câu chuyện rộng hơn về cách xã hội Hàn Quốc nhìn nhận giáo dục, thành công và con đường bước vào đời của người trẻ.

Theo chuyên gia, để giảm áp lực thi cử một cách căn cơ, Hàn Quốc không chỉ cần hoàn thiện các biện pháp ngăn gian lận mà cũng có thể cần nhìn lại quan niệm cho rằng muốn thành công thì nhất thiết phải vào đại học và tốt hơn nữa là một trường đại học danh tiếng.