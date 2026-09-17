Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.
Hội chợ năm nay có chủ đề "Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp", là kỳ hội chợ đầu tiên sau khi ASEAN có thành viên chính thức thứ 11 là Timor-Leste.
Diễn ra từ ngày 17-21/9, với tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000m2, Hội chợ tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0. Hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ, tăng 5,3% so với kỳ trước.
Tại Hội chợ năm nay, khu gian hàng quốc gia của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN, quy tụ lên tới 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, các doanh nghiệp sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trên diện tích gần 4.000m2, với hàng hóa khá đa dạng, bao gồm nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng đến đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, các giải pháp công nghệ.
Theo Ban tổ chức, Hội chợ năm nay sẽ diễn ra khoảng 50 hoạt động xúc tiến kinh tế-thương mại ở các lĩnh vực khác nhau... tiếp tục là cửa sổ quan trọng để giới thiệu thành quả hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gian-hang-viet-nam-noi-bat-tai-hoi-cho-trung-quoc-asean-post989095.html