Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Hội chợ năm nay có chủ đề "Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp", là kỳ hội chợ đầu tiên sau khi ASEAN có thành viên chính thức thứ 11 là Timor-Leste.

Diễn ra từ ngày 17-21/9, với tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000m2, Hội chợ tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0. Hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ, tăng 5,3% so với kỳ trước.

Tại Hội chợ năm nay, khu gian hàng quốc gia của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN, quy tụ lên tới 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, các doanh nghiệp sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trên diện tích gần 4.000m2, với hàng hóa khá đa dạng, bao gồm nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng đến đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, các giải pháp công nghệ.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh, nơi diễn ra CAEXPO 2026.

Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc Hội chợ.

Khu vực tư vấn cho doanh nghiệp và khách tham quan tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh.

Khai trương gian hàng Việt Nam tại CAEXPO 2026.

Năm nay, tỉnh An Giang tham gia trưng bày gian hàng với chủ đề "Thành phố đẹp".

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, địa phương này mang đến các sản phẩm có thế mạnh như thủy sản xanh, nông nghiệp tuần hoàn, các mặt hàng OCOP để giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường; đồng thời, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến An Giang phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Khu vực trưng bày của thành phố Quảng Ninh.

Khu vực trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Khu vực trưng bày của thành phố Đà Nẵng.

Một gian hàng thủ công mỹ nghệ, trầm hương.

Nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như nông sản, bánh kẹo được người tiêu dùng quan tâm.

Một góc trưng bày sản phẩm cà phê Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có nhiều khách hàng đến tìm mua trầm hương Việt Nam.

Gian hàng quốc gia của Indonesia.

Khu vực trưng bày của Campuchia.

Gian hàng của Philippines nằm cùng khu triển lãm với Campuchia.

Một góc khu trưng bày các sản phẩm công nghệ cao.

Công nghệ robot thông minh thu hút sự quan tâm của công chúng.

Toàn cảnh khu triển lãm chính của Hội chợ CAEXPO.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ năm nay sẽ diễn ra khoảng 50 hoạt động xúc tiến kinh tế-thương mại ở các lĩnh vực khác nhau... tiếp tục là cửa sổ quan trọng để giới thiệu thành quả hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực