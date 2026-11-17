Để thương mại số trở thành động lực tăng trưởng bền vững, thành phố hướng tới nâng cao năng lực kinh doanh của thương nhân, mở rộng kênh tiêu thụ và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Từ phiên livestream đến cơ hội mở rộng thị trường

Trong bối cảnh sức mua nội địa cần tiếp tục được củng cố, hoạt động xúc tiến thương mại tại Hà Nội đang chuyển dần từ hội chợ, điểm bán và các chương trình giảm giá theo thời điểm sang kết hợp với livestream, thương mại điện tử. Cách làm này mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các làng nghề.

Câu chuyện của làng nghề hương truyền thống Văn Trai Thượng, xã Phượng Dực, Hà Nội là một ví dụ. Với lịch sử hơn 100 năm, làng nghề lần đầu tham gia Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội và Tháng khuyến mại số năm 2026.

Tại chương trình, các hộ sản xuất vừa giới thiệu sản phẩm trực tiếp, vừa livestream quảng bá, bán hàng. Theo bà Đinh Thị Tuyền, Trưởng thôn Văn Trai, hoạt động này mở ra cơ hội đưa sản phẩm hương truyền thống đến với người tiêu dùng ở nhiều địa phương.

Với những cơ sở sản xuất nhỏ, đưa sản phẩm lên môi trường số giúp vượt khỏi phạm vi khách hàng quen thuộc. Hà Nội có lợi thế về nguồn sản phẩm phong phú, giàu bản sắc, với khoảng 1.350 làng nghề cùng các sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống.

Theo bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop Việt Nam, thông qua video ngắn, livestream và nội dung sáng tạo, người tiêu dùng có thể tìm hiểu câu chuyện, giá trị văn hóa và đặc trưng của từng địa phương. Qua đó, sản phẩm được nhận diện không chỉ bởi công dụng mà còn bởi giá trị văn hóa tích lũy trong quá trình sản xuất.

Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026, triển khai từ quý II-IV, đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.000 doanh nghiệp và điểm bán. Những hoạt động này tạo thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu dùng.

Tuy nhiên, hiệu quả kích cầu không nên chỉ được nhìn qua số lượng gian hàng, phiên livestream hay lượt tương tác, mà cần đánh giá ở khả năng tiếp cận khách hàng mới, chuyển sự quan tâm thành đơn hàng và duy trì lượng khách sau chương trình.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên năm 2026, phát triển thị trường trong nước có vai trò quan trọng bên cạnh đầu tư, sản xuất và xuất khẩu.

Theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026, ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy được giao mục tiêu tăng trưởng 14,43%. Mục tiêu này đòi hỏi hoạt động xúc tiến thương mại gắn với sức mua thực tế, năng lực cung ứng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác tại lễ kích hoạt chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”.

Từ quảng bá sản phẩm đến nâng cao năng lực kinh doanh số

Ngày 6-10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, TikTok Shop cùng các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Chương trình kết nối cơ quan quản lý, báo chí, nền tảng công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP, hỗ trợ thương nhân từng bước hình thành kỹ năng kinh doanh trực tuyến.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm gốm tại gian hàng thủ công mỹ nghệ.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải nhấn mạnh, kênh TikTok “OCOP Hà Nội” không phải gian hàng bán hàng của cơ quan nhà nước. Nhà nước không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay thực hiện nghĩa vụ của người bán; vai trò của cơ quan quản lý là định hướng, đặt tiêu chí, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng cao năng lực và bảo đảm hoạt động triển khai đúng quy định.

Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trực tiếp đứng tên, vận hành gian hàng, chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Cơ quan báo chí hỗ trợ xây dựng nội dung, truyền thông; nền tảng công nghệ cung cấp công cụ, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo người bán. Việc phân định rõ trách nhiệm giúp thương nhân chủ động trong giao dịch, đồng thời xác định nghĩa vụ của các bên.

Đối với cơ sở sản xuất nhỏ, đưa hàng lên môi trường số mới chỉ là bước khởi đầu. Người bán cần biết chuẩn hóa thông tin, xây dựng nội dung, vận hành gian hàng, quản trị tồn kho, xử lý đơn hàng, kết nối vận chuyển và chăm sóc khách hàng. Nếu thiếu những kỹ năng này, lượng người xem lớn cũng khó chuyển thành hoạt động kinh doanh bền vững.

Thực tế triển khai đợt cao điểm chuyển đổi số của thành phố cho thấy, các xã, phường đã tổ chức khoảng 300 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên các nền tảng số.

Livestream giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Nội trên TikTok Shop.

Kênh “OCOP Hà Nội” hướng tới duy trì nội dung thường xuyên, tối thiểu một video mỗi ngày và tổ chức livestream phù hợp trong các giai đoạn cao điểm. Hiệu quả chương trình được theo dõi theo các mốc 30, 60 và 90 ngày, gắn với khả năng tiếp cận khách hàng, chuyển đổi giao dịch và duy trì hoạt động của nhà bán hàng.

Theo ông Trần Đức Hải, thành công của chương trình không nằm ở quy mô buổi kích hoạt, mà ở việc doanh nghiệp có nâng được năng lực số, tiếp cận khách hàng mới và tự vận hành hiệu quả hơn hay không. Đây cũng là yêu cầu để hoạt động hỗ trợ thương nhân chuyển từ quảng bá sản phẩm đơn lẻ sang kết nối thị trường thường xuyên.

Cùng với hỗ trợ kinh doanh, chất lượng và minh bạch hàng hóa là điều kiện quan trọng. Sản phẩm tham gia phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thông tin và giá bán minh bạch, đáp ứng quy định chuyên ngành và bảo đảm năng lực cung ứng.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra hàng hóa, nhãn hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Mở rộng thị trường trực tuyến phải đi cùng trách nhiệm của người bán và niềm tin của người tiêu dùng.

Yêu cầu này được thể hiện trong Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 19-10-2026 về triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử thành phố Hà Nội” giai đoạn 2026-2028.

Thành phố định hướng xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn địa bàn, chủ thể và sản phẩm; chuẩn hóa dữ liệu; thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, giám sát và cảnh báo rủi ro.

Đến năm 2028, Hà Nội đặt mục tiêu lựa chọn tối thiểu 10 điểm, chợ hoặc cụm hộ kinh doanh tham gia thí điểm; kết nối 500 chủ thể và công khai 1.000 sản phẩm trên gian hàng số hoặc chuyên mục liên kết.

Mô hình hướng tới xử lý những vấn đề như hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, gian lận thanh toán và tranh chấp giao dịch. Đây là cơ sở để thương mại số phát triển minh bạch hơn, đồng thời giúp người tiêu dùng có đầu mối phản ánh khi phát sinh vấn đề.

Từ khuyến mại tập trung đến “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, Hà Nội đang mở rộng cách thức tổ chức thị trường và kết nối cung cầu. Thành phố cũng định hướng nghiên cứu hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử khác, đa dạng hóa kênh tiếp cận khách hàng cho sản phẩm Thủ đô.