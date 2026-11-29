Những món quà nhỏ, nghĩa tình lớn

Chủ nhật 29-11, được người thân đưa đến nhận đồ hỗ trợ tại Gian hàng sẻ chia, ông Đỗ Thanh Nghị (sinh năm 1955, thuộc diện hộ cận nghèo Tổ dân phố Thượng Thanh 3) không giấu được niềm vui và xúc động. Ông chia sẻ: “Chương trình này thật sự tuyệt vời. Hiện tôi sống một mình. Những món đồ được phường trao tặng hôm nay giúp tôi vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Ông Đỗ Thanh Nghị được tình nguyện viên Gian hàng sẻ chia hỗ trợ nhận hàng sáng 29-11. Ảnh: B.Duy

Với những người già neo đơn như ông Nghị, những món đồ nhận được không chỉ có giá trị sử dụng thiết thực mà còn là sự động viên, sẻ chia ấm áp từ cộng đồng.

Người dân đến nhận hàng được các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ. Ảnh: B.Duy

Tranh thủ ngày nghỉ, chị Nguyễn Minh Phượng (tổ dân phố Việt Hưng 3) đưa con gái là Nguyễn Thị Bảo An đang học lớp 7A10, Trường THCS Việt Hưng đến lựa chọn đồ dùng. Dẫn con đi một vòng gian hàng, mẹ con chị dừng lại khá lâu ở khu vực đồ dùng học tập. Chị xúc động bày tỏ, chương trình rất ý nghĩa, thiết thực, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn trên địa bàn như gia đình chị.

Khi được mẹ hỏi muốn chọn món đồ gì, con gái chị chủ động chọn vở, bút viết phục vụ học tập. “Con bảo có vở, bút viết mới, mẹ cũng đỡ phải lo nên tôi rất trân trọng lựa chọn của con”, chị Phượng nói.

Bảo An cùng mẹ đến Gian hàng sẻ chia, em quyết định chọn vở viết phục vụ cho việc học tập. Ảnh: B.Duy

Bố mất sớm, hiện ba mẹ con Bảo An sống cùng ông bà. Với em, những cuốn vở mới, cây bút mới không đơn thuần là món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, yêu thương mà cộng đồng dành cho mình. Bảo An bày tỏ: “Những cuốn vở này sẽ giúp con có điều kiện học tập tốt hơn. Con rất cảm ơn các bác lãnh đạo phường đã quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Con thực sự rất tự hào về những hoạt động ý nghĩa của phường mình”.

Trong ngày 29-11, cùng với ông Nghị và mẹ con chị Phượng, Gian hàng sẻ chia phường Việt Hưng đón hàng chục gia đình còn khó khăn đến lựa chọn những mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Người chọn lương thực, thực phẩm; người tìm quần áo, đồ dùng gia đình, sách vở. Có người chỉ lấy đúng món đồ gia đình đang cần, cũng có người chủ động xin bớt lại một phần để nhường người khác…

Bảo An đón nhận sự quan tâm từ các cô bác tình nguyện viên Gian hàng sẻ chia. Ảnh: B.Duy

Kết nối những tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Với thông điệp “Trao yêu thương - Nhận sẻ chia - Lan tỏa hạnh phúc”, Gian hàng sẻ chia phường Việt Hưng được tổ chức như một địa chỉ kết nối thường xuyên giữa những tấm lòng nhân ái với các gia đình còn khó khăn. Tại đây, hàng hóa được tiếp nhận, phân loại, sắp xếp khoa học theo từng nhóm, từ thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, quần áo, đồ gia dụng đến đồ dùng học tập và nhiều vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày. Vào chủ nhật hằng tuần, người dân có thể đến, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Để có nguồn hàng phong phú, thiết thực, Gian hàng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Với mong muốn chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ trên 5.000 mặt hàng với tổng trị giá gần 750 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang cho biết, qua rà soát từ các tổ dân phố, Ban Quản lý Gian hàng đã lập danh sách và cấp thẻ nhận hàng hằng tháng cho 384 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Hàng hóa được các tình nguyện viên phân loại, sắp xếp, đóng gói khoa học. Ảnh: B.Duy

Điểm đáng quý của Gian hàng sẻ chia không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa tiếp nhận hay giá trị vật chất trao đi, mà còn ở cách thức tổ chức giàu tính cộng đồng. Đây không đơn thuần là hoạt động tặng quà theo từng đợt, từng dịp lễ, Tết mà hướng tới xây dựng một địa chỉ sẻ chia thường xuyên. Người có điều kiện có thể trao tặng những sản phẩm còn giá trị sử dụng; người cần hỗ trợ được trực tiếp lựa chọn món đồ phù hợp với nhu cầu của mình. Các lực lượng tình nguyện viên là cán bộ MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường cùng tham gia tiếp nhận, phân loại, sắp xếp hàng hóa, hướng dẫn người dân, góp sức duy trì hoạt động của gian hàng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang, Gian hàng sẻ chia là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chăm lo an sinh xã hội. Mô hình góp phần hiện thực hóa thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người cao tuổi đến với Gian hàng đều được các tình nguyện viên hỗ trợ. Ảnh: B.Duy

Sau hơn một tháng vận động nguồn lực xã hội hóa, hơn 5.000 mặt hàng trị giá gần 750 triệu đồng được trao tặng đều đặn hằng tháng đến 384 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Gian hàng sẻ chia đang cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng và trách nhiệm cộng đồng.

Không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống, mô hình còn mở ra cách làm dân vận gần gũi, sáng tạo: Khơi dậy tinh thần tự nguyện, phát huy nội lực trong nhân dân, kết nối người có điều kiện với người cần giúp đỡ, biến những tấm lòng nhân ái thành nguồn lực chăm lo thiết thực cho cộng đồng.

Thầy trò Trường Tiểu học Đoàn Khuê tích cực tham gia ủng hộ hàng hóa cho Gian hàng sẻ chia phường Việt Hưng, Ảnh: PV

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hướng Dương tham gia ủng hộ Gian hàng sẻ chia. Ảnh: PV

Từ những món quà giản dị, Gian hàng sẻ chia phường Việt Hưng đã góp thêm hơi ấm tình người, kết nối những tấm lòng nhân ái và vun đắp sự gắn bó trong cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực, thông điệp “Trao yêu thương - Nhận sẻ chia - Lan tỏa hạnh phúc” đang được lan tỏa mỗi ngày, để sự quan tâm không chỉ là lời nói mà trở thành hành động, để không ai bị bỏ lại phía sau.