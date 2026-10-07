'Gian hàng 0 đồng' mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Đại diện lãnh đạo địa phương và chỉ huy đồn Biên phòng Lai Hòa trao quà cho người dân tại chương trình. (Ảnh: VĂN LONG)

Đây là lần thứ 14 chương trình “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức trên địa bàn, nhằm chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, góp phần giúp các gia đình đón lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 120 phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, gồm lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng kinh phí 42 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Người dân được khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt. (Ảnh: VĂN LONG)

Dịp này, người dân còn được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Visi Sóc Trăng khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí.

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào Khmer, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân trên địa bàn biên giới biển.