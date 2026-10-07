'Gian hàng 0 đồng' mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 120 phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, gồm lương thực và các nhu yếu phẩm. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Thúy Huyên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) tặng quà cho người nghèo tại chương trình "Gian hàng 0 đồng".

Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ cho biết: "Chương trình “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào Khmer, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn biên giới biển".

Người dân được khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt.

Đây là lần thứ 14 chương trình “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đối với đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để các gia đình đón lễ Sene Dolta năm 2026 thêm vui tươi, ấm áp.