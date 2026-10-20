Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương
Ngày 20/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Bạch phối hợp với Công an xã và các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”, nhằm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 100 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Người dân được tự lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, gia vị, quần áo…, góp phần chia sẻ khó khăn, giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình.
Bà Lê Thị Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Bạch, cho biết, hiện địa phương còn 80 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Vì vậy, việc duy trì và nhân rộng các mô hình chăm lo người nghèo có ý nghĩa thiết thực, góp phần huy động nguồn lực xã hội cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.
Thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục phối hợp với các mạnh thường quân duy trì, mở rộng mô hình, tổ chức gian hàng luân phiên tại 13 ấp, tạo điều kiện để nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng sự hỗ trợ.
“Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn lan toả tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm trong công tác chăm lo người nghèo.
Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gian-hang-0-dong-chia-se-yeu-thuong-a133433.html