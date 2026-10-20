Đại diện Ban tổ chức và các mạnh thường quân trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Biển Bạch.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 100 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Người dân được tự lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, gia vị, quần áo…, góp phần chia sẻ khó khăn, giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình.

Công an xã Biển Bạch chuẩn bị quà tặng người dân tại “Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”.

Bà Lê Thị Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Bạch, cho biết, hiện địa phương còn 80 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Vì vậy, việc duy trì và nhân rộng các mô hình chăm lo người nghèo có ý nghĩa thiết thực, góp phần huy động nguồn lực xã hội cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Bà Lê Thị Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Bạch (bên trái), trao giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho mạnh thường quân.

Thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục phối hợp với các mạnh thường quân duy trì, mở rộng mô hình, tổ chức gian hàng luân phiên tại 13 ấp, tạo điều kiện để nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng sự hỗ trợ.

Người dân xã Biển Bạch lựa chọn các mặt hàng thiết yếu tại “Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”.

“Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn lan toả tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm trong công tác chăm lo người nghèo.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống./.