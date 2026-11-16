Giận dỗi bà, bé trai 14 tuổi đạp xe bỏ nhà đi, hành trình đến Thái Nguyên bất thành

Theo tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 7h ngày 14/11, Công an xã Chiềng Hặc tiếp nhận tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở về việc phát hiện một bé trai đi lạc trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Chiềng Hặc đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi và ổn định tâm lý. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành xác minh nhân thân, tìm kiếm và liên hệ với gia đình cháu.

Cháu Trần Minh K. được bàn giao cho gia đình. Ảnh: CA.

Qua xác minh, cháu bé được xác định là Trần Minh K. (sinh ngày 19/6/2012, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La).

Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn và giận dỗi với bà, Khôi đã tự ý rời khỏi nhà bằng xe đạp. Cháu dự định đi đến Thái Nguyên, nơi từng sinh sống trước đây.

Sau khi xác định được nhân thân, Công an xã Chiềng Hặc nhanh chóng liên hệ với gia đình, phối hợp bàn giao cháu bé trở về nhà an toàn.

Nhận lại con sau thời gian lo lắng vì cháu đi lạc, gia đình không giấu được niềm vui và gửi thư cảm ơn.