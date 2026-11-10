Gián đoạn giao thông tại 10 vị trí do mưa lớn ở Trung Bộ

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ ngày 10/11, mưa lớn trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk đã gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng đường bộ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Khẩn trương khắc phục sạt lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim. Ảnh: Cục Đường bộ.

Các tuyến đường bộ do Trung ương quản lý cơ bản bảo đảm giao thông thông suốt, không có vị trí bị ách tắc do ngập lụt, sạt lở.

Tuy nhiên trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở và làm tắc giao thông tại 10 vị trí thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa.

Tại Quảng Trị có 3 vị trí xảy ra tình trạng tắc đường. Trong đó, sạt lở taluy dương gây ách tắc tại Km30+900/Quốc lộ 9C và Km58+00/Quốc lộ 12C.

Ngoài ra, nước ngập khoảng 0,3m tại Km0+307/Quốc lộ 15D (cầu tràn ĐaKrông, xã La Lay), khiến phương tiện không thể lưu thông.

Đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn tại các vị trí bị ảnh hưởng.

Với Thanh Hóa, tình hình giao thông diễn biến phức tạp hơn với 7 vị trí tắc đường. Đặc biệt là sự cố sụt lún đường dẫn đầu cầu Bái Sim và 6 vị trí ngập nước trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc xã Thanh Kỳ, mưa lớn gây sụt lún đường dẫn đầu cầu phía mố M2. Sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu từ 3h ngày 9/11/2026.

Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đã tổ chức rào chắn, cảnh báo và phân luồng giao thông từ xa.

Phương tiện di chuyển giữa Khu kinh tế Nghi Sơn (Quốc lộ 1) và đường Hồ Chí Minh được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình thay thế qua Quốc lộ 47B, ĐT.512, ĐT.505 và tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Tại các khu vực ngập nước, đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.