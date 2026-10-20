Giản dị, thành kính lễ Trùng Cửu ở Long Sơn

Nôn nao mong trở về Nhà Lớn

Những ngày cuối tuần vừa qua, cứ đến lễ Trùng Cửu, bà Nguyễn Thị Thu Mai cùng đoàn nhiều Phật tử vượt hơn 200km từ Đồng Tháp lại về với Nhà Lớn dâng lễ Ông Trần.

Năm nay, lễ Trùng Cửu diễn ra vào dịp cuối tuần, thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: KHÁNH CHI

Với bà Mai, được đến đây luôn cảm nhận được nét đẹp văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống, tìm thấy sự bình yên từ những điều giản dị. Sau khi cung kỉnh (cúng), khách thập phương được mời ăn cơm chay, nghỉ ngơi thoải mái rồi lại lên đường trở về.

Lễ kỉnh giản dị, điều đáng quý là ở lòng thành. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Nguyễn Văn Lượng, hương chức Nhà Lớn Long Sơn cho biết thêm, lễ Trùng Cửu là một trong hai dịp lễ lớn nhất trong năm. Đây là dịp tưởng nhớ công đức Ông Trần, tức ngài Lê Văn Mưu cùng các bậc tiền nhân khai hoang, lập làng, xây dựng Nhà Lớn và cầu mong cuộc sống bình an, no ấm.

Chị Mai Thanh, một người dân Long Sơn cho biết, cứ gần đến ngày lễ, bà con lại nôn nao mong được trở về Nhà Lớn gặp gỡ mọi người và cùng chuẩn bị đón khách.

Người dân Long Sơn tề tựu chuẩn bị nấu nướng đãi khách về dự lễ Trùng Cửu.

“Ai biết việc gì thì góp sức việc đó. Người đón khách, người lau dọn, người nấu nướng, người sắp lễ. Có những cô chú, anh chị từ phương xa đến, chưa quen biết nhau nhưng cũng xắn tay làm việc rồi trở nên thân thiết. Chính tấm lòng của mọi người đã làm nên một mùa lễ trọn vẹn”, chị Mai Thanh chia sẻ.

Dấu ấn từ sự mộc mạc

Tại Nhà Lớn Long Sơn, tục lệ viết liễn để trang hoàng các dãy nhà xưa là nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tục viết liễn ở Long Sơn đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Ảnh: Long Sơn Có Gì.

Dịp lễ năm nay, Nhà Lớn chuẩn bị khoảng 500 bức liễn. Trên nền giấy đỏ nổi bật giữa màu gỗ trầm cổ kính, những dòng chữ thư pháp gửi gắm lời răn dạy của tiền nhân về đạo làm người, theo năm đức tính Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín.

Lễ Trùng Cửu ở Long Sơn không có những đoàn rước linh đình hay phần hội náo nhiệt. Ở đây, lễ cúng là chính, lòng thành là trọng. Người mang ít trái cây trong vườn, người góp trái bầu trái bí, người đem chai dầu ăn. Tất cả đều được đón nhận bằng sự trân trọng.

Trong số lễ vật, món bánh quy được làm với số lượng lớn. Vào gian bếp, du khách sẽ “bắt gặp” những chiếc chảo khổng lồ sên nhân bánh vàng rộm, thơm lừng. Bà Sáu Ty, người giám sát công đoạn này cho biết, bếp bắt đầu đỏ lửa từ 5 giờ sáng. Cứ sau khoảng 3 tiếng, một mẻ nhân lại ra lò. Nhân đậu xanh được bọc trong lớp vỏ bằng bột gạo nếp thơm dẻo, trắng ngần, lót lá chuối tươi rồi đem hấp chín.

Sên nhân bánh quy là một trong những công đoạn kỳ công nhất.

Bà Lê Thị Kiềm, hậu duệ đời thứ tư của Ông Trần cho hay: “Bánh quy mang ý nghĩa quy tụ, đoàn kết. Dịp lễ hàng năm, Nhà Lớn đều làm bánh để đãi bà con, cô bác”.

Đến với lễ Trùng Cửu ở Long Sơn, du khách còn cảm nhận được nét đẹp nghĩa tình của Nhà Lớn. Sáu “dãy phố” cổ được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón khách lưu trú miễn phí. Những bữa cơm ấm lòng được nấu từ nguồn gạo do bà con miền Tây đóng góp, tiếp nối nghĩa tình đã có từ hơn một thế kỷ trước.

Nhà đãi cơm đón tiếp hàng chục ngàn khách trong dịp lễ. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Lượng kể: “Năm Thìn bão lụt (năm Giáp Thìn 1904), Ông Trần xuất 7.000 giạ lúa cứu đói cho đồng bào miền Tây. Tưởng nhớ nghĩa cử ấy, hằng năm, sau Tết Nguyên đán, bà con ở các tỉnh miền Tây lại góp lúa, dùng ghe chở khoảng 3.000-4.000 giạ về Nhà Lớn kỉnh ông. Lúa được xay xát, dùng để nấu những bữa cơm phục vụ khách thập phương về dự lễ”.

Theo bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, địa phương định hướng việc phát triển kinh tế phải gắn liền với phát huy các giá trị truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Khách thập phương về dự lễ, trải nghiệm đặc sản Long Sơn. Ảnh: KHÁNH CHI

Bên cạnh nghi lễ trang nghiêm do Ban quản lý di tích đảm nhiệm, chính quyền địa phương tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo điều kiện cho du khách khám phá những nét đặc trưng của xã đảo.

Năm nay, xã Long Sơn tổ chức hoạt động thể thao "Hành trình khám phá Núi Nứa - Hưởng ứng Lễ hội Trùng cửu Nhà Lớn Long Sơn năm 2026" diễn ra ngày 17-10 thu hút nhiều người tham gia. Vận động viên có thể tham gia cự ly 4 km hoặc 8 km để trải nghiệm cảm giác vừa leo núi vừa ngắm sông Dinh và làng bè từ trên cao