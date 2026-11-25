Dù tình trạng này đang cải thiện, nhưng khoảng cách tiếp cận y tế giữa các vùng, miền còn lớn. Ngay tại Hà Nội, việc duy trì chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phát hiện sớm nguy cơ vẫn cần được chú trọng.

Khoảng cách tiếp cận y tế còn lớn

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 20,5‰ năm 2021, xuống còn 16,7‰ năm 2025. Tuy nhiên, chênh lệch giữa các vùng vẫn rất đáng kể. Tiêu biểu như năm 2024, tỷ suất này tại Tây Nguyên là 26,7‰, gấp đôi Đồng bằng sông Hồng với tỷ suất 13,2‰.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Công Đoàn.

Tại Hà Nội, tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi năm 2024 là 11‰, thấp hơn mức chung cả nước là 16,9‰. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi là 7,3‰, thấp hơn mức chung cả nước là 11,3‰. Dù có kết quả tốt hơn so với mặt bằng chung cả nước, song công tác chăm sóc, dự phòng và phát hiện sớm tại Hà Nội vẫn cần được duy trì.

Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, chuyên viên Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, những địa bàn có tỷ suất tử vong trẻ cao tập trung chủ yếu ở miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi khả năng tiếp cận dịch vụ, chuyên môn, dinh dưỡng và kiến thức chăm sóc trẻ còn những hạn chế nhất định.

Đáng nói, tử vong sơ sinh hiện chiếm tới 60% tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi; trong đó, 72,83% số ca tử vong sơ sinh xảy ra trong 7 ngày đầu sau sinh.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Sinh non, nhẹ cân, nhiễm khuẩn sơ sinh, dị tật bẩm sinh và ngạt khi sinh, cho thấy cơ hội sống của trẻ phụ thuộc đáng kể vào quá trình chăm sóc thai kỳ, chất lượng cuộc sinh và can thiệp y tế trong tuần đầu đời. Với trẻ lớn hơn, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm não - màng não, tiêu chảy mất nước nặng và bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân chủ yếu.

TS Hoàng Văn Kết, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Truyền nhiễm nhi (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) lưu ý, trẻ bú kém, li bì, khó đánh thức, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái hoặc co giật có thể là dấu hiệu bệnh nặng. Nhận biết sớm, đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quyết định.

Đáng chú ý, một nguyên nhân lớn của tình trạng này là khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc vẫn hạn chế. Báo cáo sơ kết 5 năm (giai đoạn 2021-2025) thực hiện Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030” cho thấy, khoảng 56% bệnh viện tuyến huyện chưa có khoa nhi riêng; khoảng 1/3 bác sĩ nhi khoa chưa được đào tạo chuyên khoa.

Mạng lưới “Cô đỡ thôn, bản” mới đáp ứng được khoảng 21% nhu cầu tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trang thiết bị hồi sức sơ sinh chưa đồng đều, một số nơi thiếu nhân lực vận hành.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, không thể chỉ nhìn nguyên nhân tử vong từ phía gia đình. Ở miền núi, địa hình cách trở, kinh tế khó khăn khiến việc đưa trẻ đến cơ sở y tế mất nhiều thời gian. Do đó, rất cần tập trung nguồn lực cho địa bàn nguy cơ cao.

Hoàn thiện chuỗi chăm sóc sản khoa, sơ sinh

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030” được phê duyệt theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nhiều chuyển biến.

Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh năm 2025 đã giảm xuống dưới 9‰; tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 13,6‰ năm 2021, xuống còn 11,3‰ năm 2024. Tỷ lệ chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm tăng từ 80,55% năm 2020 lên 85,06% năm 2024; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95% trong năm 2025.

Tại Hà Nội, năm 2025, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 89%, với 85.693 bà mẹ mang thai được sàng lọc; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,4%, tương ứng 76.714 trẻ, giúp phát hiện hàng nghìn trường hợp nguy cơ, từ đó có thể can thiệp và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn cho biết, giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng, tính liên tục của dịch vụ chăm sóc sản khoa, sơ sinh; củng cố năng lực cấp cứu, hồi sức tại cơ sở y tế. Trong đó, cơ sở y tế phải được trang bị đủ phương tiện và nhân lực xử trí tình huống nguy hiểm.

Chương trình đặt mục tiêu đầu tư lồng ấp, máy thở CPAP, máy thở tại các cơ sở y tế khu vực thuộc địa bàn ưu tiên; bảo đảm 100% phòng sinh có bộ dụng cụ hồi sức sơ sinh cơ bản và ít nhất 1 nữ hộ sinh được đào tạo, cập nhật kỹ năng hồi sức; đồng thời nâng cao khả năng ổn định trẻ nặng trước chuyển tuyến.

Chăm sóc dự phòng liên tục từ thai kỳ đến sau sinh, gồm quản lý thai nghén, phát hiện nguy cơ sinh non, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và theo dõi trẻ cũng là nội dung quan trọng.

“Ngành Y tế định hướng ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; duy trì mạng lưới cô đỡ thôn bản, hỗ trợ vận chuyển cấp cứu, củng cố hệ thống chuyển tuyến dựa vào cộng đồng và có chính sách thu hút, giữ chân nhân lực sản - nhi tại địa bàn khó khăn”, bác sĩ Hoàng Anh Tuấn thông tin.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, truyền thông sức khỏe cần phù hợp với điều kiện, mức độ tiếp cận thông tin của từng địa bàn. Nhân viên y tế xã phải được đào tạo về kỹ năng nhận biết, xử trí bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, hướng dẫn cha mẹ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm để đưa trẻ đi khám đúng lúc. Truyền thông qua truyền hình, mạng xã hội hỗ trợ nhưng không thay thế hướng dẫn trực tiếp.