Giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện Hà Tĩnh

Với công suất 250 kVA, trạm biến áp Tùng Lộc 7 đang cấp điện cho hơn 150 khách hàng tại xã Tùng Lộc. Với tỷ lệ tổn thất điện năng trên 5%, Điện lực Can Lộc đã huy động 10 nhân viên tập trung thay thế sứ kém chất lượng, bổ sung lộ xuất tuyến, nâng tiết diện dây dẫn hạ thế và chỉnh trang toàn bộ trạm biến áp theo tiêu chuẩn 5S.

Nhân viên Điện lực Can Lộc xử lý các khiếm khuyết tại trạm biến áp Tùng Lộc 7.

Sau khi khắc phục khiếm khuyết, dự kiến tỷ lệ tổn thất điện năng tại trạm biến áp Tùng Lộc 7 chỉ còn 4,2%, giúp nâng cao độ tin cậy cấp điện cho người dân.

Ông Lê Cao Cảnh – Phó Trưởng Điện lực Can Lộc cho biết: “Lũy kế đến ngày 30/9/2026, đơn vị còn 16 trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất điện năng trên 5% và sản lượng điện năng tổn thất trên 2.000kWh. Vì vậy, công tác kiểm tra, phân tích nguyên nhân và khắc phục tại các trạm này đang được tập trung cao độ. Theo đó, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến phụ tải, thực hiện cân pha, san tải máy biến áp, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp. Cùng với xử lý các tồn tại trên lưới, Điện lực Can Lộc phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu đưa 8 trạm biến áp vào vận hành trước Tết dương lịch 2027, góp phần san tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao".

Lãnh đạo Điện lực Can Lộc trực tiếp chỉ đạo công tác kỹ thuật tại hiện trường.

Điện lực Cẩm Xuyên cũng đang tăng cường rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên lưới. Với hơn 330 km đường dây trung thế, trên 770 km đường dây hạ thế và 382 trạm biến áp, nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định đặt ra yêu cầu cao với đơn vị, nhất là khi lưới điện đi qua nhiều dạng địa hình, một số khu vực có bán kính cấp điện xa.

Theo ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng Điện lực Cẩm Xuyên: Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu điện sinh hoạt tăng cùng với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh khiến phụ tải trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Điều này đòi hỏi đơn vị phải chủ động các phương án vận hành, hạn chế tổn thất và nâng cao chất lượng điện áp. Đơn vị xây dựng phương án bổ sung xuất tuyến, thay thế dây dẫn hư hỏng, tiết diện nhỏ và các đoạn đường dây có tổn thất cao. Những khu vực tập trung phụ tải lớn, có bán kính cấp điện xa hoặc điện áp cuối nguồn thấp được ưu tiên xử lý nhằm nâng cao khả năng mang tải, giảm tổn thất điện năng. Việc điều chỉnh phương thức kết lưới, chuyển tải hợp lý giữa các xuất tuyến và trạm biến áp cũng được tăng cường, qua đó hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, hướng đến vận hành lưới điện an toàn và kinh tế hơn.

Điện lực Cẩm Xuyên tập trung cao cho công tác giảm tổn thất điện năng trên lưới.

Những giải pháp được triển khai tại các điện lực trực thuộc đang góp phần tạo chuyển biến trong công tác giảm tổn thất điện năng trong toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Đáng chú ý, công tác kiểm tra hiện trường ngày càng được hỗ trợ bởi các thiết bị hiện đại như: camera nhiệt, flycam, thiết bị đo phóng điện cục bộ... Thông qua đó, các điểm tiếp xúc kém, phát nhiệt bất thường, rò điện, phóng điện và khiếm khuyết trên đường dây, thiết bị được phát hiện sớm để xử lý trước khi phát sinh sự cố.

Ông Đào Anh Phước – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, toàn công ty đã thực hiện thay đổi công suất hơn 370 máy biến áp, cân đảo pha hơn 2.760 máy biến áp; kiểm tra 792 bộ tụ bù; xử lý, cài đặt và chỉnh định 354 bộ tụ bù hạ thế; xử lý 33 bộ tụ bù trung thế hư hỏng, luân chuyển 57 bộ tụ bù hạ thế, trung thế... Các giải pháp kỹ thuật góp phần kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao khả năng vận hành lưới trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao”.

Các thông số của lưới điện Hà Tĩnh được kiểm soát qua phần mềm hiện đại.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh xác định đầu tư xây dựng lưới điện đồng bộ, hiện đại là nền tảng để nâng cao hiệu quả vận hành lâu dài. Năm 2026, công ty quản lý 95 dự án đầu tư xây dựng, gồm 38 dự án chuyển tiếp và 57 dự án được giao trong năm, tạm giao kế hoạch năm 2027. Đến hết tháng 9/2026, công ty đã hoàn thiện thi công 18 dự án chuyển tiếp, hoàn thành quyết toán 12 dự án thuộc nhóm này. Riêng trong tháng 9, có 14 dự án được đóng điện, góp phần cải thiện chất lượng điện áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, lũy kế 9 tháng năm 2026, tỷ lệ tổn thất điện năng của lưới điện Hà Tĩnh đạt 5,44%, thấp hơn 0,39% so với kế hoạch được giao cả năm.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng lưới điện.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu phụ tải điện dự báo tăng cao. Thời gian tới, bên cạnh công tác xử lý triệt để khiếm khuyết trên lưới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục bám sát tiến độ các công trình, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và đưa các dự án đủ điều kiện vào vận hành.