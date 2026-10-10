Giảm tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo VEC, quy định mới chỉ áp dụng đối với những làn đường, đoạn tuyến hiện cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 120 km/h.

Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h từ ngày 12/10.

Các vị trí đang áp dụng mức tốc độ khác, cũng như những quy định về tổ chức giao thông trên toàn tuyến, tiếp tục được giữ nguyên.

Thời điểm áp dụng dự kiến từ ngày 12/10/2026, sau khi hệ thống biển báo giao thông được điều chỉnh hoàn tất và đưa vào sử dụng.

Người điều khiển phương tiện cần căn cứ vào biển báo thực tế trên tuyến để chấp hành tốc độ cho phép.

Việc giảm tốc độ nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tạo tính đồng bộ trong tổ chức giao thông giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và các đoạn cao tốc liền kề.

Bên cạnh đó hướng đến mục tiêu nâng cao an toàn giao thông, duy trì hoạt động khai thác tuyến đường ổn định.

VEC khuyến cáo tài xế thường xuyên quan sát hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao.

Chủ động điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào cao tốc và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.