Giảm tình trạng bỏ sót nguồn thu, tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Nhận định này được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau khi theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI diễn ra sáng 12/11.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu và điện tử hóa quy trình quản lý, vừa kiểm soát hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, vừa rút ngắn thời gian hoàn thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kế toán Việt Tín đồng tình với chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông cho rằng, thời gian qua, ngành Thuế đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và từng bước xác lập trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế của các tổ chức quản lý nền tảng số theo quy định.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị định số 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã góp phần tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tình trạng bỏ sót nguồn thu và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo chuyên gia Nguyễn Hoàng Sơn, những chính sách quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài được triển khai trong thời gian qua mang lại 3 ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế, bởi hoạt động kinh doanh truyền thống và kinh doanh trên môi trường số cần được quản lý theo nguyên tắc bình đẳng, tránh tình trạng cùng phát sinh doanh thu nhưng có sự khác biệt lớn về mức độ tuân thủ thuế.

Thứ hai là những chính sách này đã góp phần hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, thông qua việc khai thác dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử, hệ thống thanh toán và các nguồn thông tin hợp pháp khác giúp cơ quan thuế nhận diện chính xác hơn doanh thu và đối tượng có nghĩa vụ thuế.

Thứ ba, các chính sách đã góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt sẽ được cạnh tranh công bằng hơn, hạn chế bất lợi trước những chủ thể chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Trước những băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội về việc nếu chính sách thuế không theo kịp sẽ dẫn đến thất thu ngân sách, ngược lại, quản lý thiếu linh hoạt có thể làm tăng gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, cũng như việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Ivyta Flowers (phường Gia Định) cho biết, những băn khoăn này cũng chính là sự quan tâm của không ít doanh nghiệp.

Ông Võ Hoàng Anh nêu rõ, trong bối cảnh doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, số tiền bị đọng do chậm hoàn thuế VAT cũng trở thành một rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, càng cần có chính sách giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ phù hợp, cũng cần giảm lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh; cho phép giãn thời gian nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian doanh nghiệp gặp khó khăn.

Bên cạnh chính sách về thuế, ông Võ Hoàng Anh cũng cho rằng, rất cần thiết lập gói tín dụng ưu đãi riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh có hoạt động thực chất kèm đánh giá khả năng trả nợ dựa trên dòng tiền, hợp đồng và phương án kinh doanh, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Cùng với đó, các bên liên quan cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các kênh bán lẻ, thương mại điện tử; hỗ trợ chuyển đổi công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là hỗ trợ một phần chi phí đầu tư phần mềm, tự động hóa, AI và chuyển đổi số.