Giảm thuế xăng, hạ giá điện: Doanh nghiệp trút gánh nặng, người dân nhẹ gánh chi tiêu

Hầu hết các loại thuế áp dụng với giá xăng đều có sự điều chỉnh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 45, về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, giá xăng trong nước lập tức giảm 1.575 - 1.804 đồng/lít, đưa giá bán của mặt hàng này về mức 24.159 đồng/lít (đối xăng E10) và 24.223 đồng/lít (đối với xăng E5).

Hầu hết các loại thuế áp dụng với giá xăng đều có sự điều chỉnh. Ảnh: PLX

Trong khu vực, giá xăng tại Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá thấp. Tại Thái Lan, mặc dù được Chính phủ trợ giá, giá xăng tại quốc gia này đang được giao dịch ở mức 32.550 đồng/lít; tại Campuchia là 32.010 đồng/lít; tại Lào là 48.276 đồng/lít và tại Trung Quốc là 36.125 đồng/lít.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2026, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu đến hết 31/12/2026. Cùng với đó là kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cũng đến hết 31/12/2026.

Như vậy, có thể thấy, hầu hết các loại thuế áp dụng đối với xăng đều có sự điều chỉnh, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp và người dân

Đối với doanh nghiệp, xăng dầu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng, đặc biệt với các ngành sản xuất, vận tải, logistics và chế biến nông sản. Giá nhiên liệu tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển nguyên liệu, vận hành máy móc, phân phối hàng hóa và đưa sản phẩm đến thị trường.

Ông Đỗ Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty sản xuất Phúc Thịnh, chuyên chế biến các sản phẩm nông sản, đánh giá cao những chính sách của Chính phủ nhằm bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Thịnh, xăng dầu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển nguyên liệu, lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc giá xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi phí, giảm áp lực lên giá thành sản phẩm, nhất là trong bối cảnh sức mua thị trường còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào việc giá xăng dầu giảm để duy trì doanh thu và lợi nhuận. Thay vào đó, việc chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng suất lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đơn cử, khi thu mua nông sản từ các vùng nguyên liệu, doanh nghiệp phải tính toán hợp lý thời gian vận chuyển, khối lượng hàng hóa và phương thức giao nhận để hạn chế chi phí phát sinh.

“Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp phải tính toán rất kỹ từng khoản chi phí, từ khâu thu mua nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và đưa sản phẩm ra thị trường. Tiết kiệm được chi phí ở khâu nào cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, ông Thịnh chia sẻ.

Bên cạnh giá xăng dầu, ông Thịnh cũng đánh giá cao chính sách giảm giá điện vừa qua, cho rằng đây là một tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Giảm thuế xăng, hạ giá điện: Doanh nghiệp trút gánh nặng, người dân nhẹ gánh chi tiêu. Ảnh: EVN

Ông cho biết, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận giá điện được điều chỉnh giảm, qua đó tạo thêm điều kiện để tiết kiệm chi phí sản xuất. Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản, điện năng được sử dụng xuyên suốt trong nhiều công đoạn, từ vận hành máy móc, thiết bị chế biến đến sấy, làm lạnh và bảo quản sản phẩm.

Trong đó, những công đoạn cần duy trì hoạt động liên tục hoặc sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng có thể khiến hóa đơn tiền điện chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí sản xuất. Vì vậy, việc giá điện giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính, nhất là trong những thời điểm sản lượng chế biến tăng cao.

PGS.TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc giảm giá điện và xăng dầu có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vừa phải thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa kiểm soát lạm phát. Khi dư địa kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm còn hạn hẹp, điều hành tốt giá năng lượng sẽ góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá chung.

Theo ông, điện và xăng dầu là những đầu vào quan trọng, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Việc giảm giá hai mặt hàng này giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cải thiện sức mua, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

Đặc biệt, chính sách giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho các hộ gia đình, tạo thêm dư địa cho tiêu dùng và sản xuất.

Ông Long nhấn mạnh, việc giảm giá năng lượng không chỉ hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát mà còn thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 9 tháng của năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, triển vọng tăng trưởng toàn cầu còn nhiều yếu tố bất định và áp lực lạm phát có xu hướng tăng trở lại.

Xung đột tại khu vực Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và các tuyến vận tải, thương mại quan trọng như Biển Đỏ và eo biển Hormuz. Sau khi hạ nhiệt tại một số thời điểm, giá dầu tăng trở lại từ đầu tháng 9/2026 do xung đột Mỹ - Iran và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, tuyến vận chuyển dầu tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu và tích trữ hàng hóa chiến lược tại một số nền kinh tế lớn, cùng với chi phí bảo hiểm và logistics tăng, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những yếu tố này tạo áp lực lên giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường thế giới.

Trong nước, trước những biến động của kinh tế thế giới và áp lực lạm phát gia tăng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, công tác điều hành thị trường xăng dầu được thực hiện chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến giá thế giới và cung - cầu trong nước, góp phần hạn chế tác động của giá năng lượng đến thị trường trong nước. Cùng với đó, các địa phương tích cực triển khai những giải pháp hỗ trợ sản xuất, ổn định thị trường.

Nhờ đó, nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm, thị trường vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động giá năng lượng và rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, đặt ra thách thức cho công tác điều hành trong thời gian tới.