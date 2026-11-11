Giảm thuế xăng, giảm giá điện giúp kiềm chế đà tăng giá
Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, áp lực chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Việc Chính phủ đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, cùng với điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, mà còn tạo thêm dư địa kiềm chế đà tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), góp phần kiểm soát lạm phát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giam-thue-xang-giam-gia-dien-giup-kiem-che-da-tang-gia-246261111131444522.htm