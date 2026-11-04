Giảm thuế xăng, giá điện có thể giúp CPI tháng 11 giảm 0,5 điểm %

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45 và quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Nghị quyết này quy định thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng các loại là 0% và có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Cùng với đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng sẽ giảm 2%, tạo điều kiện để giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá về tác động của hai chính sách này đến chỉ số CPI, ông Chi cho biết, trong cơ cấu CPI, điện sinh hoạt thuộc nhóm 4 (nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng) và có trọng số là 4,81%. Xăng dầu thuộc nhóm 7 (giao thông) và có trọng số là 4,53%.

Giá điện và xăng dầu có vai trò quan trọng đối với diễn biến CPI do đây là những mặt hàng thiết yếu, có khả năng tác động trực tiếp lên chỉ số giá của nhóm tương ứng, gián tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, phân phối của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác.

“Việc giảm giá điện 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%, theo số liệu thống kê ước tính, việc điều chỉnh này tác động đến CPI tháng 11/2026 so với tháng 10 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. Và tác động đến CPI bình quân năm 2026 giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm”, ông Chi dự báo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo Chính phủ sáng 4/11. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Cũng theo ông Chi, chỉ số tiêu dùng tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng khoảng 4,24%. Tình hình hiện tại đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2026 để vươn tới mục tiêu 4,5%. Bộ Tài chính đã nhận định những kịch bản triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu. Trong đó 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên cập nhật biến động giá trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu giải pháp, tránh bị động trước các cú sốc về giá.

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tăng cường kết nối cung cầu giữa các địa phương, hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

Phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, gắn với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Tiếp tục triển khai các chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý. Việc điều chỉnh giá cần được cân nhắc kỹ về thời điểm, mức độ và tác động đến CPI, đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng chiến lược như xăng dầu và điện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng dịp lễ, Tết để trục lợi. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là phấn đấu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, không chủ quan trước các rủi ro phát sinh, chủ động điều hành theo diễn biến thực tế, gắn kiểm soát lạm phát với bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.