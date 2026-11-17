Chính sách tài khóa giảm áp lực dòng tiền và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

Năm 2026, Quốc hội và Chính phủ liên tục thiết kế và ban hành hàng loạt chính sách tài khóa nhằm giảm trực tiếp chi phí đầu vào cho toàn nền kinh tế. Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thông tin tổng quy mô các gói hỗ trợ miễn, giảm và gia hạn thuế, phí trong 10 tháng đầu năm đã lên tới 366,6 nghìn tỷ đồng. Khẳng định tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc ngân sách nhà nước phải luôn có trách nhiệm sẻ chia khó khăn với người dân và nền kinh tế.

Đánh giá tác động của các gói hỗ trợ tài khóa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Thị Thu Hiền thuộc Học viện Tài chính cho biết các chính sách này trực tiếp tháo gỡ áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp. Việc giảm nghĩa vụ nộp thuế giúp cơ sở kinh doanh tiết kiệm chi phí vận hành, trong khi biện pháp gia hạn thời gian nộp cung cấp ngay nguồn vốn lưu động trong ngắn hạn, giảm sức ép thanh khoản và hạn chế rủi ro chi phí lãi vay. Nguồn tài chính được giải phóng lập tức trở thành nguồn lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Đi kèm với việc giảm nghĩa vụ tài chính, ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý. Việc mở rộng khai, nộp và hoàn thuế điện tử cùng với hệ thống hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch. Về dài hạn, chính sách khoan sức dân sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng quy mô, từ đó tự động mở rộng cơ sở tính thuế và kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Hỗ trợ trúng đích và kiến nghị khơi thông nguồn vốn tín chấp

Từ góc độ chuyên gia, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích biện pháp giảm thuế trực tiếp là phương thức hỗ trợ sát sườn nhất, hạn chế tối đa sự thất thoát và chi phí cơ hội so với các gói hỗ trợ tiền mặt vốn đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp. Điển hình như Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho nhóm đối tượng có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027. Khi cơ sở sản xuất tiết kiệm được chi phí, người tiêu dùng cuối cùng cũng được thụ hưởng hàng hóa với mức giá ổn định hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến an sinh xã hội.

Hiệu ứng từ chính sách tài khóa đã được minh chứng rõ nét qua thực tiễn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc được gia hạn và giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế đã giải tỏa áp lực vốn lưu động, giúp các đơn vị có đủ nguồn ngân sách quay vòng mua nguyên liệu sạch hàng ngày và kìm giữ đà tăng giá bán cho các đại lý phân phối. Tuy nhiên, để tạo đà bứt phá bền vững, doanh nghiệp cần thêm sự hỗ trợ về cơ chế vốn.

Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cần sớm mở rộng cơ chế tiếp cận nguồn vốn tín chấp khởi nghiệp. Do đặc thù thiếu hụt tài sản thế chấp truyền thống, các doanh nghiệp nhỏ rất cần cơ chế bảo lãnh vay vốn dựa trên tính khả thi của dự án kinh doanh, dòng tiền thực tế hoặc dựa vào uy tín thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường. Đi kèm với đó, các cơ quan chức năng cần thiết kế thêm các gói tín dụng ưu đãi lãi suất dành riêng cho việc đầu tư tự động hóa và công nghệ bảo quản tiên tiến, đồng thời đơn giản hóa thủ tục bảo hộ sở hữu trí tuệ để doanh nghiệp an tâm xây dựng chuỗi giá trị dài hạn.