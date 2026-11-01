Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng đồng loạt giảm mạnh

Tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11.

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.804 đồng/lít, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.575 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.223 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 24.159 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg. Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1/11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Giá xăng hôm nay đồng loạt giảm

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm mạnh chỉ sau một phiên tăng. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Các mức thuế này được áp dụng trở lại từ ngày 1/7/2026, sau khi chính sách giảm thuế về 0% hết hiệu lực vào ngày 30/6.

Như vậy, ngoài chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, một số sắc thuế khác áp dụng với mặt hàng xăng dầu cũng đang được miễn, giảm.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu được áp dụng ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (VAT). Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được giảm về 0% đến hết ngày 31/12.