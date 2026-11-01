Ngày 29/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp (Nghị định số 398/2026/NĐ-CP). Nghị định 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Việc ban hành Nghị định tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2026/QH16.

Cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm 2026, 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Đối tượng áp dụng là cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh.

Số thuế thu nhập cá nhân được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về kê khai giảm thuế, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, nộp cùng hồ sơ khai thuế quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc năm.

Trường hợp cá nhân kinh doanh đã kê khai thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa kê khai số thuế được giảm theo quy định thì được khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đã khai hoặc xác định giảm thuế khi quyết toán thuế năm theo pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo thuế suất trên doanh thu, nếu nộp thừa thì cuối năm được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định về xử lý số thuế nộp thừa.

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP cũng hướng dẫn thực hiện quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ, khai thay, nộp thay đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân kinh doanh.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Một trong những nội dung quan trọng khác tại Nghị định số 398/2026/NĐ-CP là quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng chính sách nêu trên: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Chính sách không áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực, mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Nếu doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các Luật, Nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp gồm doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ (không gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách được xác định bằng tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp được hình thành từ quá trình chia, tách doanh nghiệp ban đầu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, nếu cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập phải nộp thì số thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% theo quy định của Nghị định này nếu cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đáp ứng đủ điều kiện được giảm thuế.

Ngược lại, nếu số thuế phải nộp bị giảm thì phải điều chỉnh giảm số thuế được giảm theo quy định của Nghị định này và xử lý số tiền thuế nộp thừa nếu có theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.