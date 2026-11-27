Nhiều rào cản trên hành trình mở rộng thị trường

Từ thực tiễn mở rộng thị trường quốc tế, ông Kariyanto Hardjosoemarto - Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast, cho rằng doanh nghiệp cần ba điều kiện quan trọng: khả năng tiếp cận thị trường có tính dự báo, sự tham gia sâu hơn của nhà cung ứng địa phương và hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ.

Để đưa một mẫu xe vào thị trường mới, doanh nghiệp phải trải qua nhiều quy trình về chứng nhận, kiểm định, thủ tục hải quan, hồ sơ địa phương và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, môi trường. Đây là những yêu cầu cần thiết, nhưng sự thiếu chắc chắn về thời gian phê duyệt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giới thiệu sản phẩm, đầu tư và giao xe cho khách hàng.

“Chúng tôi đề xuất chính phủ và doanh nghiệp cùng xác định những rào cản thường xuyên phát sinh trong tiếp cận thị trường ô tô”, ông Kariyanto Hardjosoemarto nêu vấn đề.

Một hướng hợp tác khác được đại diện VinFast nhấn mạnh là gắn đầu tư sản xuất với phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại địa phương. Việc doanh nghiệp triển khai các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia trong năm 2025 mở ra cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất linh kiện, đơn vị logistics và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại sở tại.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto - Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast. Ảnh: Báo Công Thương.

Theo đó, các nhà sản xuất có thể xác định cụ thể những nhóm linh kiện, dịch vụ cần phát triển; hiệp hội doanh nghiệp kết nối nhà cung ứng phù hợp, trong khi đối tác kỹ thuật hỗ trợ đánh giá năng lực và đào tạo nhân lực. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái sản xuất mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp Anh, ông Warrick Antony Cleine - Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam cho rằng, một trong những ưu tiên trước mắt là đơn giản hóa các biện pháp phi thuế quan.

Các hiệp định thương mại đã góp phần cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội kinh doanh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải xử lý nhiều yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, kiểm định sản phẩm lặp lại và thủ tục hải quan thủ công.

“Chúng ta thực sự cần tiếp tục làm cho việc lưu chuyển hàng hóa trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và có thể dự báo tốt hơn”, ông Warrick Antony Cleine đề xuất.

Với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab - Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects (Malaysia) chỉ ra ba rào cản chính gồm thủ tục cấp phép, phê duyệt kéo dài; chứng nhận tiêu chuẩn, đặc biệt là chứng nhận công trình xanh, chưa được công nhận rộng rãi giữa các thị trường; chi phí gia nhập thị trường cao đối với doanh nghiệp nhỏ.

"Chứng nhận xanh tại Malaysia chưa chắc được công nhận tại Việt Nam, Singapore, Mỹ hay Anh. Vì vậy, doanh nghiệp có thể phải thực hiện lại quy trình chứng nhận khi triển khai dự án tại thị trường mới, làm phát sinh chi phí và kéo dài tiến độ", ông Alif Arif Iskandar A. Wahab nêu.

Đại diện VERITAS Architects đề xuất tăng cường công nhận năng lực hành nghề giữa các thị trường ASEAN, CPTPP và EU; nghiên cứu cơ chế công nhận tạm thời, rút ngắn thời gian cấp phép và tăng khả năng liên thông giữa các hệ thống chứng nhận công trình xanh.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ thông qua các nền tảng kết nối kinh doanh, thông tin thị trường, lộ trình tuân thủ rõ ràng, khả năng tiếp cận tài chính thương mại và hỗ trợ kỹ thuật. Các doanh nghiệp lớn cũng cần tạo điều kiện để nhóm doanh nghiệp này tham gia chuỗi giá trị với vai trò nhà cung ứng, nhà phân phối và đối tác công nghệ.

Chuyển cam kết hội nhập thành cơ hội kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: Báo Công Thương

Những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp cũng là vấn đề được đặt ra trong định hướng hợp tác giữa CPTPP, ASEAN và EU.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, từ tái định hình chuỗi cung ứng, tiến bộ công nghệ đến yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, CPTPP có thế mạnh về các cam kết thương mại tiêu chuẩn cao; ASEAN năng động về tăng trưởng và năng lực sản xuất; EU sở hữu tiềm năng thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đề xuất bốn ưu tiên hợp tác gồm mở rộng không gian thị trường thông qua khai thác hiệu quả các FTA; định hình chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và có khả năng chống chịu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác công - tư để doanh nghiệp chủ động đề xuất sáng kiến và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, thành công của hội nhập không chỉ được đo bằng những cam kết đạt được mà quan trọng hơn là giá trị thực tế mang lại cho doanh nghiệp và người dân. Ông kỳ vọng Gói hành động doanh nghiệp Hà Nội 2026 được công bố tại diễn đàn sẽ tạo nền tảng chuyển hóa các khuyến nghị, sáng kiến kết nối thành hoạt động hợp tác cụ thể.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu cho biết, hiệu quả hợp tác giữa các chính phủ cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp đồng được ký kết. Qua đó, những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh mới thực sự chuyển thành cơ hội, việc làm, thương mại và đầu tư.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, bà Ma. Cristina A. Roque, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cần đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cơ hội tăng trưởng cụ thể. Nhiệm vụ của chính phủ là tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh hoạt động, yên tâm đầu tư và mở rộng thị trường.