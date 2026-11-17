Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu

Năm 2026, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp trực tiếp nhằm giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo tại phiên họp, tổng quy mô các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí trong 10 tháng năm 2026 đạt 366,6 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá về các chính sánh trên, PGS.TS Vương Thị Thu Hiền - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế và phí được Quốc hội, Chính phủ ban hành từ đầu năm 2026 đến nay có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách này có tác động tích cực trên ba phương diện.

Chính sách gia hạn, giảm thuế, phí đã giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển. Ảnh: Đức Thanh

Trước hết, trực tiếp giảm áp lực tài chính và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp. Việc giảm thuế, phí giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh; trong khi gia hạn thời hạn nộp thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lưu động, giảm áp lực thanh khoản và chi phí vay vốn trong ngắn hạn.

Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, tái đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn lực tài chính được giải phóng có thể được sử dụng để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và duy trì việc làm cho người lao động. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn có năng lực tài chính và khả năng chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế.

Chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính giúp giảm chi phí Theo PGS.TS Vương Thị Thu Hiền, bên cạnh việc hỗ trợ về thuế, phí, thời gian gần đây ngành Thuế đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Việc mở rộng khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử và các ứng dụng thuế điện tử giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian đi lại và chi phí giao dịch. Đồng thời, tăng cường rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách trong dài hạn. Khi doanh nghiệp phát triển, quy mô sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và việc làm tăng lên, qua đó mở rộng cơ sở thuế và tạo nguồn thu ngân sách bền vững hơn.

Tuy nhiên, để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, theo PGS.TS Vương Thị Thu Hiền, cần bảo đảm việc triển khai kịp thời, đơn giản hóa thủ tục, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng; đồng thời có cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực được hỗ trợ. Về dài hạn, chính sách thuế không chỉ dừng lại ở việc giảm nghĩa vụ tài chính trước mắt, mà cần hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hỗ trợ giúp doanh nghiệp mạnh dạn tái đầu tư

Theo chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong, giảm thuế trực tiếp là biện pháp hỗ trợ tốt nhất, sát sườn nhất và hạn chế tối đa chi phí cơ hội, tránh thất thoát so với việc hỗ trợ bằng tiền mặt vốn phải đi kèm nhiều thủ tục phức tạp. Đặc biệt, mới đây Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong năm 2026 - 2027. Đây là chính sách “khoan thư sức dân”, nuôi dưỡng nguồn thu và đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khó khăn và chi phí đầu vào gia tăng.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm vốn mở rộng sản xuất, từ đó tăng nguồn thu trong tương lai. Khi người sản xuất được giảm chi phí thì người tiêu dùng cũng được hưởng lợi, tạo ra tác động tích cực đến an sinh xã hội, củng cố niềm tin vào chính sách và tạo sự đoàn kết trong cộng đồng.

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, bên cạnh các chính sách giảm thuế, phí, cần tập trung và các giải pháp quyết liệt giúp giảm thiểu các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cần rà soát lại các điều kiện, quy trình, từ đó đẩy nhanh việc số hóa để giảm thiểu các quy trình thủ công. Giải pháp này khi được thực hiện đồng bộ sẽ kích thích thi đua kinh tế, tạo ra niềm tin vững chắc và động lực khởi nghiệp lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Từ góc độ thực tiễn doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Hà Thành chia sẻ, với đặc thù là một doanh nghiệp chế biến và sản xuất thực phẩm truyền thống của Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Hà Thành đánh giá các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí từ đầu năm 2026 đến nay là một nguồn vốn mồi rất kịp thời. Khoản thuế này giúp công ty giải tỏa được áp lực về dòng tiền, thêm nguồn vốn quay vòng để duy trì mua nguyên liệu sạch mỗi ngày, nhất là những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch. Đồng thời, giúp công ty ổn định được giá bán cho các đại lý, theo đó, người tiêu dùng sẽ được sử dụng những sản phẩm giá cả ổn định hơn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao thời gian qua.

“Có thể nói, đây cũng là một quá trình hỗ trợ giúp doanh nghiệp mạnh dạn tái đầu tư để nâng cấp sản xuất đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2018. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng ứng dụng thêm những công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học vào các thành phần để mở rộng những chuỗi mô hình bán lẻ trong chuỗi Hathavi - hương vị Hà Thành”- ông Minh cho hay.

Cần thêm những giải pháp tiếp sức thực chất hơn Ông Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Hà Thành cho rằng, bên cạnh các chính sách tài khóa hỗ trợ này, để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bứt phá bền vững trong giai đoạn tới, Nhà nước cần thêm những giải pháp tiếp sức thực chất hơn. Trước hết, cần mở rộng hơn nguồn vốn tín chấp khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đều có điểm nghẽn là thiếu tài sản thế chấp, do vậy, cần có cơ chế bảo đảm hoặc tín chấp dựa trên tính khả thi của phương án kinh doanh, dòng tiền thực tế hay thông qua uy tín của thương hiệu sản phẩm và qua các hiệp hội ngành nghề để giúp doanh nghiệp có bệ phóng bài bản phát triển ngay từ đầu. Bên cạnh đó, ưu đãi lãi suất để doanh nghiệp đầu tư các dây chuyền tự động hóa, công nghệ bảo quản tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó, giúp doanh nghiệp cần vốn có thể bứt tốc trong các giai đoạn trung và dài hạn. Đồng thời, cần hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời gian thẩm định hoặc hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng thương hiệu chuỗi. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối và phân phối sản phẩm đạt chuẩn ISO, chuẩn OCOP vào hệ thống các siêu thị lớn và sàn thương mại điện tử. Đây là giải pháp hiệu quả giúp những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiêu thụ sản phẩm.