Giảm thủ tục, tăng phân cấp quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thủ tục tại các cơ sở giáo dục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định mới (Ảnh: moet).

Nghị định cắt giảm các điều kiện mang tính hình thức, định tính, khó đánh giá hoặc không còn phù hợp; đồng thời đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và gửi thông báo yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định giảm từ 5 xuống 2 ngày làm việc. Với hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, thời gian thực hiện thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục còn 12 ngày làm việc đối với trường mầm non; 10 ngày đối với trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là trung học cơ sở; 15 ngày đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

Cùng với rút ngắn thời gian, Nghị định bỏ thành phần hồ sơ là đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục; tích hợp những nội dung cần thiết vào văn bản đề nghị tương ứng. Hồ sơ có thể được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.

Ở khâu quản lý, Nghị định tăng phân cấp thẩm quyền, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm công lập gồm trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thuộc bộ, ngành.

Với lớp dành cho người khuyết tật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định thành lập lớp trong cơ sở giáo dục; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp ngoài cơ sở giáo dục.

Đi cùng với phân cấp là cơ chế kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Nghị định hạn chế thẩm định lặp lại những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc không có thay đổi.

Đồng thời hoàn thiện các quy định về đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định thành lập và quyết định cấp phép hoạt động.

Trường hợp cơ sở giáo dục hoạt động trở lại sau đình chỉ, thủ tục được đơn giản hóa nhưng vẫn yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và gửi tài liệu chứng minh (nếu có) đến cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung, hoàn thiện quy định về trường phổ thông nội trú; trường mầm non, trường phổ thông trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp; lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường và lớp dành cho trẻ khuyết tật.