Giảm thủ tục, rõ trách nhiệm, giữ an toàn

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Giảm thủ tục phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng và khả năng kiểm soát an toàn. Ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận tổ Quốc hội sáng 26/10 nhấn mạnh yêu cầu cải cách thực chất, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo vệ cuộc sống bình yên.

Một giấy tờ được bãi bỏ, một khâu giải quyết được rút ngắn có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và mở thêm cơ hội kinh doanh. Nhưng trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, cải cách chỉ trọn vẹn khi sự thuận tiện gắn liền với an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 26/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bởi vậy, yêu cầu “bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý” mang ý nghĩa thiết thực. Với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giảm thủ tục phải đi cùng khả năng kiểm soát nguồn gốc, đối tượng sử dụng và quá trình lưu thông. Khi phương thức quản lý thay đổi, cơ quan thực thi phải có đủ dữ liệu, năng lực và công cụ để thực hiện trách nhiệm.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 26/10/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đây cũng là đòi hỏi đổi mới cách phục vụ của bộ máy nhà nước. Thông tin người dân, tổ chức đã cung cấp cần được lưu trữ, liên thông và khai thác hiệu quả. Việc phải khai báo, photocopy, xác nhận nhiều lần cho cùng một nội dung làm tăng chi phí xã hội. Khắc phục tình trạng ấy đòi hỏi cơ quan quản lý chủ động xác minh từ dữ liệu đã có và chịu trách nhiệm về kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

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Trong phòng cháy, chữa cháy, mối quan hệ giữa giảm thủ tục và bảo đảm an toàn càng cần được làm rõ. Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước vẫn phải bảo đảm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Thiết kế được thẩm định đúng cần được thi công đúng, nghiệm thu trung thực và vận hành an toàn.

Chuyển sang hậu kiểm vì thế phải gắn với khả năng phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trước khi xảy ra sự cố. Trách nhiệm tiếp nhận thông tin, đánh giá rủi ro, quyết định kiểm tra cần được xác định cụ thể. Công trình nguy cơ cao, tập trung đông người phải được giám sát kịp thời; cơ sở chấp hành tốt cần được giảm những cuộc kiểm tra không cần thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đằng sau các quy định ấy là quyền được sống an toàn của mỗi người. Người mua nhà, thuê nơi kinh doanh khó có thể tự kiểm chứng toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Họ cần được bảo vệ bằng trách nhiệm của chủ đầu tư, sự minh bạch về chất lượng công trình và hiệu quả quản lý nhà nước. Mọi sai phạm phải được xử lý gắn với khắc phục nguy cơ, giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại.

Giá trị của cải cách được thể hiện trong trải nghiệm hằng ngày: công việc giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, cuộc sống an toàn hơn. Khi từng thủ tục được rà soát bằng thước đo ấy, pháp luật sẽ vừa mở đường cho phát triển, vừa bồi đắp niềm tin của nhân dân.

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