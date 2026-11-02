Giảm thủ tục hành chính PCCC, tăng trách nhiệm chủ đầu tư
Dự thảo Luật sửa đổi Luật PCCC và CNCH đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC, chuyển sang cơ chế hậu kiểm đối với chủ đầu tư và chủ sở hữu công trình, phương tiện. Theo cơ quan soạn thảo, đổi mới này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn PCCC.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giam-thu-tuc-hanh-chinh-pccc-tang-trach-nhiem-chu-dau-tu-post674177.antd