Giảm thủ tục hành chính PCCC, tăng trách nhiệm chủ đầu tư

Với 5 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh, xã Xuân Tín đang đứng trước yêu cầu vừa bảo vệ những giá trị di sản, vừa từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp của một số công trình. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và chung tay đóng góp của Nhân dân được xác định là yếu tố quan trọng để gìn giữ di sản, trao truyền những giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau.