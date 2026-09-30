Giảm thiểu rác thải đại dương, bảo vệ môi trường biển

Với thông điệp “Bảo vệ môi trường biển - Chuyển đổi xanh - Đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”, chương trình hướng tới tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hỗ trợ ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với chính quyền phường Phước Thắng (TPHCM) thu gom rác thải ven biển. Ảnh: Đức Định.

Theo Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, vai trò phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Đại tá Cao Xuân Quận khẳng định, bảo vệ môi trường biển cần gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường biển, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân thu gom, đưa rác thải phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản về bờ thông qua hoạt động “Mang rác về bờ”; phối hợp phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, khai thác thủy sản đúng quy định và không vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng thời, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM và Hội Chữ thập đỏ thành phố ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động vì cộng đồng giai đoạn 2026-2031.