Giảm thiểu chất thải nhựa, bảo vệ môi trường du lịch

Thu gom rác thải nhựa, làm sạch môi trường chỉ là giải quyết phần ngọn

Chủ động kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn

Lâm Đồng có không gian phát triển du lịch từ cao nguyên, rừng núi, hồ, thác đến vùng biển xinh đẹp trải dài. Sự phát triển của hoạt động lưu trú, ăn uống, tham quan, vận tải, tàu thuyền, sản xuất thủy sản và dịch vụ kéo theo lượng lớn các loại bao bì dùng 1 lần, chai, ly, hộp đựng thực phẩm nhựa, túi ni lông... Chất thải nhựa vừa làm mất mỹ quan, lại khó phân hủy, gây áp lực lên đất, nguồn nước và hệ sinh thái.

Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, xác định phải giảm phát sinh chất thải nhựa ngay từ nguồn. Đẩy mạnh tái sử dụng, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý đúng quy định. Đồng thời kiểm soát chất thải nhựa có nguy cơ phát tán ra sông, suối, hồ, khu vực ven biển và biển.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Tại các khu vực du lịch khác, việc sử dụng những sản phẩm này sẽ từng bước được cắt giảm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu gom, xử lý theo quy định 100% chất thải nhựa phát sinh tại khu vực ven biển; giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương. Những con số ấy thể hiện quyết tâm quản lý môi trường và đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức kinh doanh, cung ứng dịch vụ và thói quen tiêu dùng trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom kiểm soát rác thải nhựa của phụ nữ, giữ cho buôn làng Đạ Sar không có rác thải nhựa

Không để môi trường "gánh" rác từ hoạt động du lịch

Trong cuộc kiểm tra thực địa, làm việc với các xã, phường ven biển gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu tập trung xử lý rác tồn đọng tại bãi biển, bờ kè, cửa sông và khu vực công cộng. Đồng thời, xây dựng phương án thu gom phù hợp theo từng địa bàn, mùa vụ và lượng rác phát sinh.

Cùng với trách nhiệm thu gom rác thải của chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các khu du lịch, resort, khách sạn, nhà hàng và cơ sở kinh doanh ven biển phải xác định rõ phạm vi quản lý, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện vệ sinh, thực hiện phân loại rác, ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định. Các giải pháp cơ giới hóa như xuồng, tàu thu gom rác nổi, phao chắn rác tại cửa sông, phương tiện thu gom phù hợp với địa hình bãi biển, bờ kè cũng được đặt ra.

Những chiếc lưới hỏng, phao xốp, dây nhựa hay bao bì bị vứt bỏ không đúng nơi quy định đều có thể trở thành nguồn ô nhiễm biển. Vì vậy, việc quản lý rác thải phải gắn với kiểm soát nguồn phát sinh từ tàu cá, cảng cá, khu neo đậu, cơ sở thu mua thủy sản, hàng quán và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ sở du lịch không chỉ nằm ở việc giữ sạch bãi biển trước mặt tiền kinh doanh, mà hệ thống xử lý nước thải tại chỗ phải được đầu tư, vận hành đầy đủ. Nước thải chưa đạt yêu cầu không được xả ra biển, sông, suối… giữ gìn môi trường du lịch sạch.

Các tầng lớp Nhân dân thu gom rác thải nhựa làm sạch bãi biển Lâm Đồng

Hướng đến du lịch có trách nhiệm

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Du lịch, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị kinh doanh du lịch tập trung thực hiện những giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa.

Sở yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm tham quan cần từng bước thay thế chai nước, ly, hộp, túi nhựa dùng một lần bằng sản phẩm có thể tái sử dụng hoặc thân thiện với môi trường. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển phải thực hiện không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy theo đúng lộ trình kế hoạch.

Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Sở sẽ tập trung vận động, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các mô hình du lịch giảm nhựa, với mong muốn mỗi doanh nghiệp, mỗi điểm đến đều tích cực trong bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng xanh, du lịch có trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các khu du lịch, resort, khách sạn, nhà hàng và cơ sở kinh doanh ven biển phải xác định rõ phạm vi quản lý, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện vệ sinh, thực hiện phân loại rác, ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định.