Giảm tải tuyến trên, đưa y tế chuyên sâu đến gần người dân

Người bệnh suy thận tại đặc khu Côn Đảo được chạy thận ngay tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo Ảnh: TTXVN phát

Bệnh viện Nhân dân 115 mở cơ sở 2 tại đặc khu Côn Đảo

Sau một năm triển khai Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo và đạt những kết quả tích cực, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị một bước đi căn cơ, bền vững hơn, đó là chuyển sang mô hình mở một bệnh viện đa khoa tuyến cuối chịu trách nhiệm lâu dài về công tác khám, chữa bệnh cho người dân và khách du lịch tại Côn Đảo.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, xuất phát từ đặc thù địa lý xa đất liền của Côn Đảo khiến công tác khám, chữa bệnh, nhất là ở những tình huống cấp cứu khẩn cấp gặp khó khăn, ngành Y tế xác định cần xây dựng một đơn vị đủ năng lực cấp cứu, hồi sức và điều trị đa chuyên khoa tại chỗ. Với năng lực của một bệnh viện đa khoa tuyến cuối có thế mạnh về cấp cứu, hồi sức và nhiều chuyên khoa sâu, Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị phù hợp để đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân Côn Đảo. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố chủ trương sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân dân 115 để triển khai cơ sở 2 của bệnh viện tại đây.

Tại cơ sở 2, bên cạnh hoạt động trực tiếp tổ chức khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ là “hậu phương” chuyên môn cho Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo, từng bước hình thành chuỗi chăm sóc liên tục: Trạm Y tế thực hiện chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe người dân; Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân 115 đảm nhận cấp cứu, khám và điều trị các trường hợp vượt khả năng của Trạm Y tế. Đối với những trường hợp bệnh nặng, phức tạp, các bác sĩ tại cơ sở 2 có thể kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia ở cơ sở 1 và các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của Thành phố; từ đó huy động kịp thời năng lực chuyên môn của toàn hệ thống để hỗ trợ y tế Côn Đảo.

“Mục tiêu cuối cùng là người dân Côn Đảo được chăm sóc tốt hơn ngay tại đảo, những bệnh có thể điều trị tại chỗ sẽ được điều trị tại chỗ; những trường hợp nặng, phức tạp được nhận diện sớm, xử trí ban đầu đúng và chuyển về đất liền an toàn, kịp thời khi cần thiết. Đây cũng là một bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm - đưa năng lực y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn, kể cả tại địa bàn xa đất liền nhất của Thành phố”, ông Tăng Chí Thượng thông tin.

Thêm nhiều cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực vùng sâu, vùng xa

Người dân Cần Giờ thực hiện khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Tại TP Hồ Chí Minh, mô hình cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại các khu vực vùng sâu, vùng xa đã được triển khai từ cuối năm 2025. Trước đó, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã được mở tại khu vực Cần Giờ (cũ), Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mở cơ sở 2 tại khu vực Bắc Tân Uyên. Sau khi đi vào hoạt động, các cơ sở này giúp người dân giảm bớt thời gian, chi phí trong quá trình khám, chữa bệnh.

Theo ông Tăng Chí Thượng (Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh), sau hợp nhất địa giới hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành y tế Thành phố đã chủ động chuyển hướng phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm. Với chủ trương này, việc mở rộng các cơ sở y tế ra khu vực 2 và khu vực 3 nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường năng lực bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trên toàn địa bàn. Song song với phát triển cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại các khu vực xa trung tâm, TP Hồ Chí Minh còn tăng cường luân phiên bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn liên vùng; mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh, bảo đảm kết nối liên thông giữa ba khu vực; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện chuyên sâu và bệnh viện cấp cơ bản ở khu vực 2, 3.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá, các giải pháp này đã góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tải cho tuyến cuối; đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tính bền vững của toàn hệ thống y tế. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ rà soát và đề xuất UBND Thành phố nâng cấp các trung tâm y tế khu vực đủ điều kiện thành bệnh viện hoặc tổ chức lại thành cơ sở 2 của các bệnh viện, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng khu vực. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ được tổ chức thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức…

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang có kế hoạch và đề xuất mở thêm cơ sở của các bệnh viện như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tâm thần... tại các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhằm tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn và giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.