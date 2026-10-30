Giảm sổ sách, thêm thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ

Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Hội nghị có sự tham gia của các cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên mầm non cốt cán của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Chương trình tập trung triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non trong năm học 2026 - 2027. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và sinh hoạt chuyên môn, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.

Một nội dung quan trọng khác là đổi mới công tác quản lý, quản trị cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá, giảm bớt hồ sơ, sổ sách không cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên tập trung vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Các cơ sở giáo dục được hướng dẫn tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm trong trường học.