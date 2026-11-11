Giảm số lượt công dân khiếu nại, tố cáo gửi đến Quốc hội

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 11/11, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: QH

Số lượng khiếu nại, tố cáo giảm

Theo Chủ nhiệm Lê Thị Nga, trong năm 2026, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nhận được tổng số 26.915 đơn thư của công dân, giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Các cơ quan đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc, trong đó có 104 lượt đoàn đông người.

So với năm trước, số lượt người đến khiếu nại, tố cáo giảm 1.514 lượt, số vụ việc giảm 1.392 và số đoàn đông người giảm 199 lượt.

Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn và tiếp tục nghiên cứu 87 đơn. Đồng thời, thực hiện đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH

Còn 151 vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết

Đáng chú ý, đối với 268 vụ việc cụ thể đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị tại báo cáo năm 2025, đến nay các cơ quan có thẩm quyền mới giải quyết, trả lời được 117 vụ việc, đạt tỷ lệ 43,65%. Còn 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết.

Trong đó, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết, trả lời 6/11 vụ việc; UBND các cấp giải quyết 76/215 vụ việc; TAND các cấp giải quyết 15/18 vụ việc, trong đó có một vụ đã tiến hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; VKSND các cấp giải quyết 20/24 vụ việc.

Đối với 58 vụ việc được nêu tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ, còn 26 vụ đang được xem xét, giải quyết.

Theo Chủ nhiệm Lê Thị Nga, trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, TAND, VKSND và UBND các tỉnh, thành phố đã nhận được 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến. Đến nay, đã xem xét, giải quyết và trả lời 373 vụ việc, đạt 66,5%; còn 188 vụ đang tiếp tục được giải quyết.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, mặc dù số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội giảm so với năm trước, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Đáng lưu ý là những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Trong năm qua, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát, cơ bản bảo đảm yêu cầu giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra công vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình tại các địa phương có nguy cơ phát sinh vụ việc đông người, phức tạp.

Đồng thời, cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương; rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay tại địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực được thực thi, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài.