Vàng miếng SJC bán ra thị trường 134,2 triệu đồng/lượng

Thời điểm 8h54', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC bán ra thị trường giá 134,2 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 129,2-134,22 triệu đồng/lượng hai chiều, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 129,2-134,23 triệu đồng/lượng, cũng giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 128-134 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 128-134,1 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 127-133 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Thời điểm 10h00', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 129,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 123-127 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 132-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 127,8-132,8 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 127,6-132,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 2 triệu đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 128,8-133,8 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 131,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 129,8-133,8 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 129,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 127,8-132 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 999,9 giá 124,59-130,09 triệu đồng/lượng, giảm 2,870 triệu đồng/lượng mua vào và 3,160 triệu đồng/lượng bán ra

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 127,8-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 128,7-132,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 126,5-131,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mua vào và 3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào thứ Năm, khi tiếp tục chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng đô la, với việc thị trường đã dự đoán đầy đủ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) do lạm phát dai dẳng.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm.

Giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống còn 3.674,13 đô la/ounce vào lúc 19h05 (GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 ở mức 3.667,19 đô la vào đầu phiên giao dịch. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 1,5% xuống còn 3.685,50 đô la.

"Kỳ vọng về lãi suất và đồng đô la mạnh là hai yếu tố gây áp lực lên giá vàng ngày hôm nay. Biên bản cuộc họp FOMC tháng trước cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều dự đoán lãi suất sẽ cần phải tăng cao hơn và dữ liệu lạm phát được công bố kể từ cuộc họp đó ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa ở Mỹ", người đứng đầu bộ phận Thị trường Thế giới tại EverBank, Chris Gaffney, nhận định.

Chỉ số đô la trong tuần này đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng được định giá bằng đô la trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài.

Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhận thấy rủi ro lạm phát gia tăng có thể cần đến phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn, củng cố những quan điểm đã được một số nhà hoạch định chính sách bày tỏ trong suốt tuần, bao gồm cả Thống đốc Christopher Waller, người cho rằng Fed cần phải phản ứng mạnh mẽ hơn trước tình trạng giá cả leo thang.

Thống đốc Fed Michael Barr sẽ ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong một nền kinh tế vẫn đang đối mặt với áp lực lạm phát.

"Chúng tôi đang chứng kiến áp lực bán ra trên thị trường chứng khoán, điều này có thể đã dẫn đến một số lệnh gọi ký quỹ, áp lực bán ra trên thị trường kim loại. Tình hình hiện tại trên thị trường vàng và bạc khá khó khăn", nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, Jim Wyckoff, cho biết.

Các nhà giao dịch dự đoán có 94% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và 6% khả năng tăng 50 điểm cơ bản. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Thị trường cần thấy nhu cầu vàng tăng lên từ cả người tiêu dùng và ngân hàng trung ương để giá cả phục hồi. Theo chuyên gia Gaffney, các sự cố máy tính gần đây và những lo ngại về trí tuệ nhân tạo có thể khiến các nhà đầu tư quay trở lại với 'tài sản hữu hình' như vàng.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống còn 44,34 đô la/ounce, bạch kim giảm 0,7% xuống còn 1.361,18 đô la và palladium giảm 3% xuống còn 919,14 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 20/11.