Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy

Tiếp và làm việc với đoàn có Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bình Long Bùi Quốc Bảo; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức Trần Văn Phương.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Bình Long và xã Minh Đức đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, cùng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết và các văn bản của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy đạt 100% (trừ đảng viên miễn sinh hoạt). Sau các đợt học tập, tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ thực hiện đánh giá nhận thức sau khi học tập đối với các nghị quyết và các văn bản của Đảng trên app “sổ tay đảng viên điện tử”, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu cầu chiếm trên 80%.

Bên cạnh đó, phường Bình Long và xã Minh Đức cũng triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong việc ứng dụng các nhóm Zalo, Fanpage nội bộ, sách điện tử để triển khai, khai thác không gian số trong tuyên truyền nghị quyết, giúp đảng viên dễ dàng nắm bắt các thông tin cần tuyên truyền, triển khai.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Bình Long Đặng Hoàng Thái báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đảng ủy 2 đơn vị cũng nêu một số khó khăn trong việc triệu tập đảng viên tham gia các hội nghị triển khai các nghị quyết; một bộ phận đảng viên cao tuổi đảng còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ số, nên việc tiếp cận tài liệu trên môi trường điện tử còn gặp nhiều khó khăn…

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Minh Đức Lê Thanh Hoàng báo cáo kết quả thực hiện việc tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Trang ghi nhận tinh thần nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Long và xã Minh Đức trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu với kết quả thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.