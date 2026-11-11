Giám sát việc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại phường Định Công

Trước khi làm việc với UBND phường, đoàn đã khảo sát thực tế tại Trường THCS Định Công và Trường Tiểu học Đại Kim.

Theo báo cáo của UBND phường Định Công, sau sắp xếp trên địa bàn còn 3 trường (cấp tiểu học và trung học cơ sở) với 3 phân hiệu, 264 lớp và trên 11.800 học sinh. Năm học 2026-2027 trên địa bàn phường tăng 29 lớp học và số học sinh so với năm học trước do biến động dân số cơ học trên địa bàn. Các nhà trường đã chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Đoàn giám sát khảo sát cơ sở vật chất tại Trưởng Tiểu học Đại Kim. Ảnh: Vân Hà

Tuy nhiên, năm học 2026-2027, tổng số lớp có sĩ số vượt quy định là 203/tổng số 264 lớp. Hiện 3 trường phải sử dụng phòng chức năng để bố trí làm phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trước mắt. Nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, trong giai đoạn 2026-2030, UBND phường dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, UBND phường chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch đều vượt chỉ tiêu do nhu cầu học tập tại các trường công lập cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Một số trường phải chủ động điều tiết, sắp xếp lớp học và khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng nhu cầu học tập, hạn chế tối đa tình trạng học sinh phải học ngoài địa bàn cư trú.

Đại diện lãnh đạo phường Định Công báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Bên cạnh đó, phường Định Công cũng nêu thực trạng thiếu 60 chỉ tiêu biên chế giáo viên ở một số môn học như: Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Công nghệ, Mỹ thuật, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Hóa học.

UBND phường đã hướng dẫn các nhà trường thực hiện ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26-6-2026 của Chính phủ. Đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên hiện có phù hợp với chuyên môn đào tạo và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động giảng dạy, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn giám sát với UBND phường. Ảnh: Vân Hà

Hiện UBND phường cũng đang triển khai rà soát nhu cầu nhân sự của từng trường, tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định chỉ tiêu, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng theo quy định.

Ngoài ra, các nội dung công việc như rà soát, tổng hợp việc chuẩn bị thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028; thực hiện chính sách học phí, các khoản thu; tổ chức bán trú, bữa ăn học đường và thực hiện chính sách hỗ trợ; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo... được các trường triển khai theo quy định.

UBND phường cũng đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có hưởng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách đối với các trường hợp xin nghỉ sau sắp xếp trường học, bảo đảm quyền lợi của viên chức theo quy định.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát trao đổi, đề nghị phường Định Công làm rõ giải pháp khắc phục trình trạng thiếu giáo viên biên chế; việc giải quyết chế độ chính sách với các trường hợp xin nghỉ; quy trình kiểm soát nguồn gốc thực phẩm cung cấp trong trường học, lấy mẫu xét nghiệm... Các ý kiến cũng đề nghị phường làm rõ định hướng chỉ đạo của phường đối với các trường trong triển khai giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm học 2026-2027.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của UBND phường Định Công và các nhà trường trong triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới UBND phường tập trung rà soát, dự báo sát quy mô dân số trong độ tuổi đến trường, nhất là tại các khu đô thị mới; xây dựng phương án phân tuyến tuyển sinh và lộ trình giảm sĩ số theo từng trường, từng năm. Rà soát nhu cầu giáo viên, nhân viên theo cơ cấu môn học, chủ động khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Đoàn giám sát cũng đề nghị, phường cần làm rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với 2 dự án trường học tại khu đô thị mới Đại Kim đang được đầu tư. Đồng thời, có giải pháp trước mắt khắc phục thiếu phòng học, hạn chế sử dụng phòng chức năng làm lớp học, bảo đảm an toàn trường học.

Tăng cường kiểm tra chất lượng dạy học hai buổi/ngày, công tác bán trú, an toàn thực phẩm, các khoản thu và việc thực hiện chính sách hỗ trợ; bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện giáo dục.

Cùng với đó, đoàn giám sát đề nghị phường tiếp thu ý kiến giám sát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ tình trạng quá tải, lộ trình giảm sĩ số, phương án bổ sung giáo viên và tiến độ xây dựng trường học mới. Các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố và chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.