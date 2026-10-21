Giám sát việc triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết 57-NQ/TW của bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Điểm nhấn Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thị Hằng cùng đoàn khảo sát mô hình Kiosk AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang. Ảnh: Bách Hợp

Những kết quả nổi bật Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Ninh ghi nhận khi giám sát việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn cho thấy, nghị quyết đã nhanh chóng thấm sâu vào đời sống và mang lại những kết quả bước đầu rất tích cực.

Số hóa hồ sơ, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát, công tác cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở có bước tiến rõ nét. Thành phố đã ban hành Đề án “Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030”. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác số hóa hồ sơ, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật: dữ liệu người tham gia BHXH được đồng bộ, khớp 99,89%; dữ liệu CBCCVC được cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ 100%; dữ liệu đất đai đã làm sạch, đối khớp 94,3% thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đã số hóa hơn 2,69 triệu dữ liệu hộ tịch; 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip. Tại phường Ninh Xá, đã làm giàu 1.854/6.745 thửa đất được bàn giao, riêng đất ở đạt 63%; xã Sơn Động làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai đạt 87,3%; phường Kinh Bắc làm sạch 4.753/5.838 thửa đất, cập nhật 93,6% dữ liệu trẻ em; xã Hợp Thịnh số hóa, làm sạch 78,9% dữ liệu đất đai.

Mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai có kết quả:. UBND thành phố vận hành Hệ thống theo dõi giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, cập nhật tiến độ 11 dự án theo thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý, ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đang chuẩn bị thí điểm nền tảng BacNinhWork để cán bộ, công chức giao việc, theo dõi, phối hợp trên một nền tảng số thống nhất. UBND phường Bắc Giang với các mô hình Kiosk AI, Chatbot, Trợ lý ảo, truyền thanh thông minh, Zalo MiniApp, ứng dụng AI trong hoạt động quản lý, hỗ trợ người dân. Cùng với đó, nhiều địa phương đã có mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Ấn tượng nổi bật trong đổi mới sáng tạo địa phương

Đáng chú ý là những kết quả chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, việc ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và thanh toán trực tuyến đạt mức cao.

Việc số hóa hồ sơ và sử dụng các nền tảng điện tử góp phần giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2025, thành phố đứng thứ nhất cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (96,67 điểm). Qua hai lần Trung ương chuyển đổi hệ thống (ngày 1/1/2026 và ngày 1/6/2026) việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không bị gián đoạn. Kết quả khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho thấy, việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi về thời gian với một số nhóm thủ tục.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo được quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và đưa vào vận hành các giải pháp, công cụ công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Điển hình, UBND thành phố triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo “Trợ lý nhân dân” tự nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu tại 5 xã, phường; đang thí điểm có kiểm soát trên diện rộng. Thí điểm chuyển giao một số công việc hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Song Liễu cho doanh nghiệp bưu chính công ích; Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức (trolyao.bacninh.gov.vn) đã ghi nhận 13.000 lượt tương tác, đạt tỷ lệ phản hồi dưới 10 giây lên tới 99%; phường Bắc Giang với mô hình Ki-ốt AI hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp hỗ trợ gần 20.000 lượt người dân (với 12.258 lượt trực tuyến), thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,9%...

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và quản lý nhà nước.. Kết quả nổi bật năm 2025, Bắc Ninh xếp thứ 2 cả nước về tỷ lệ thực hiện đúng hạn 167 nhiệm vụ được Trung ương giao, theo dõi trên hệ thống nq57.vn. Toàn thành phố triển khai 52 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới (đạt 208% kế hoạch - mức cao nhất từ trước đến nay). Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 với tổng điểm 48,76 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu. Trong đó, trụ cột 5 về trình độ phát triển của doanh nghiệp xếp thứ nhất toàn quốc, là một điểm nhấn nổi bật trong kết quả đổi mới sáng tạo của địa phương.