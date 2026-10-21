Giám sát việc triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết 57-NQ/TW của bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Điểm nhấn Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Việc số hóa hồ sơ và sử dụng các nền tảng điện tử góp phần giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2025, Bắc Ninh đứng thứ nhất cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (96,67 điểm). Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 với tổng điểm 48,76 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu. Trong đó, trụ cột về trình độ phát triển của doanh nghiệp xếp thứ nhất toàn quốc.
Những kết quả nổi bật Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Ninh ghi nhận khi giám sát việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn cho thấy, nghị quyết đã nhanh chóng thấm sâu vào đời sống và mang lại những kết quả bước đầu rất tích cực.
Số hóa hồ sơ, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu
Theo Báo cáo của Đoàn giám sát, công tác cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở có bước tiến rõ nét. Thành phố đã ban hành Đề án “Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030”. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.
Công tác số hóa hồ sơ, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật: dữ liệu người tham gia BHXH được đồng bộ, khớp 99,89%; dữ liệu CBCCVC được cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ 100%; dữ liệu đất đai đã làm sạch, đối khớp 94,3% thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đã số hóa hơn 2,69 triệu dữ liệu hộ tịch; 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip. Tại phường Ninh Xá, đã làm giàu 1.854/6.745 thửa đất được bàn giao, riêng đất ở đạt 63%; xã Sơn Động làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai đạt 87,3%; phường Kinh Bắc làm sạch 4.753/5.838 thửa đất, cập nhật 93,6% dữ liệu trẻ em; xã Hợp Thịnh số hóa, làm sạch 78,9% dữ liệu đất đai.
Mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai có kết quả:. UBND thành phố vận hành Hệ thống theo dõi giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, cập nhật tiến độ 11 dự án theo thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý, ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đang chuẩn bị thí điểm nền tảng BacNinhWork để cán bộ, công chức giao việc, theo dõi, phối hợp trên một nền tảng số thống nhất. UBND phường Bắc Giang với các mô hình Kiosk AI, Chatbot, Trợ lý ảo, truyền thanh thông minh, Zalo MiniApp, ứng dụng AI trong hoạt động quản lý, hỗ trợ người dân. Cùng với đó, nhiều địa phương đã có mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Ấn tượng nổi bật trong đổi mới sáng tạo địa phương
Đáng chú ý là những kết quả chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, việc ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và thanh toán trực tuyến đạt mức cao.
Việc số hóa hồ sơ và sử dụng các nền tảng điện tử góp phần giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2025, thành phố đứng thứ nhất cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (96,67 điểm). Qua hai lần Trung ương chuyển đổi hệ thống (ngày 1/1/2026 và ngày 1/6/2026) việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không bị gián đoạn. Kết quả khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho thấy, việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi về thời gian với một số nhóm thủ tục.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo được quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và đưa vào vận hành các giải pháp, công cụ công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Điển hình, UBND thành phố triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo “Trợ lý nhân dân” tự nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu tại 5 xã, phường; đang thí điểm có kiểm soát trên diện rộng. Thí điểm chuyển giao một số công việc hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Song Liễu cho doanh nghiệp bưu chính công ích; Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức (trolyao.bacninh.gov.vn) đã ghi nhận 13.000 lượt tương tác, đạt tỷ lệ phản hồi dưới 10 giây lên tới 99%; phường Bắc Giang với mô hình Ki-ốt AI hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp hỗ trợ gần 20.000 lượt người dân (với 12.258 lượt trực tuyến), thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,9%...
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và quản lý nhà nước.. Kết quả nổi bật năm 2025, Bắc Ninh xếp thứ 2 cả nước về tỷ lệ thực hiện đúng hạn 167 nhiệm vụ được Trung ương giao, theo dõi trên hệ thống nq57.vn. Toàn thành phố triển khai 52 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới (đạt 208% kế hoạch - mức cao nhất từ trước đến nay). Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 với tổng điểm 48,76 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu. Trong đó, trụ cột 5 về trình độ phát triển của doanh nghiệp xếp thứ nhất toàn quốc, là một điểm nhấn nổi bật trong kết quả đổi mới sáng tạo của địa phương.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giam-sat-viec-trien-khai-cu-the-hoa-nghi-quyet-57-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-tren-dia-ban-thanh-pho-bac-ninh-diem-nhan-bo-chi-so-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-10434959.html