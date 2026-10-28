Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phường Sầm Sơn

Toàn cảnh buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, UBND phường Sầm Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy định. Chủ tịch UBND phường thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ, trực tiếp đối thoại, chỉ đạo xử lý các vụ việc; không có buổi tiếp công dân định kỳ bị bỏ hoặc phải hoãn.

Việc tiếp nhận, phân loại, xác định thẩm quyền và xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định. Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, phường quan tâm rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế, đối thoại, giải thích, hướng dẫn công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan, góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, phường chú trọng phân công nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn giải trình một số nội dung tại hội nghị.

Tuy nhiên, một số vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn giải quyết chậm.

Hiện còn 193 đơn đang tiếp tục giải quyết, chiếm 21,8%; 287 vụ việc đã được xem xét, giải quyết nhưng công dân chưa đồng thuận, tiếp tục có đơn, kiến nghị, phản ánh.

Công tác phối hợp xác minh, cung cấp hồ sơ, tài liệu và tham mưu xử lý một số vụ việc chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị Đảng ủy phường Sầm Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

UBND phường cần rà soát toàn bộ đơn thư đã tiếp nhận, phân loại cụ thể từng vụ việc, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Chủ tịch UBND phường phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, khẩn trương kiểm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu giải quyết đúng quy định, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với vụ việc vượt thẩm quyền, phường phải kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.