Giám sát việc thực thi pháp luật tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Thuyên, trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo báo cáo của Phòng THADS khu vực 4, đơn vị trực thuộc THADS thành phố Đồng Nai, phụ trách địa bàn 7 xã, phường, gồm: Gia Kiệm, Dầu Giây, Bình Lộc, Xuân Lập, Hàng Gòn, Bảo Vinh và Long Khánh. Địa bàn rộng, số lượng đương sự lớn, các vụ việc liên quan đến quan hệ dân sự, kinh doanh, tín dụng và tài sản ngày càng đa dạng, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức thi hành án.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phân công trách nhiệm cho chấp hành viên và công chức tương đối rõ ràng. Trình tự, thủ tục thi hành án được chú trọng thực hiện; 100% bản án, quyết định có hiệu lực thuộc diện thi hành đã được ra quyết định đúng thời hạn và thực hiện tống đạt theo quy định. Công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án và xử lý án tồn đọng được tập trung thực hiện, nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn, kéo dài.

Ông Nguyễn Khánh, Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 thông tin về kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự khu vực 4. Ảnh: An Nhơn

Việc tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp với các cơ quan liên ngành được duy trì đảm bảo. Đơn vị cũng chú trọng chấn chỉnh kịp thời theo kiến nghị, kháng nghị của cơ quan viện kiểm sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tự kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện kê khai tài sản theo quy định. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm nghiệp vụ, chữ ký số và số hóa hồ sơ từng bước được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi tiến độ thi hành án.

Tại buổi giám sát, đoàn ghi nhận sự nỗ lực cũng như những kết quả đạt được thời gian qua của Phòng THADS khu vực 4; đồng thời trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao kết quả thi hành án về việc và tiền, phải đặt ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; xây dựng phương án xử lý hiệu quả những vụ việc tồn đọng, kéo dài, tránh gây bức xúc cho người dân.

Thành viên đoàn giám sát tham gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Đoàn cũng lưu ý đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác THADS cho bảo đảm hiệu quả và đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Đối với báo cáo phục vụ giám sát, đoàn đề nghị đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, làm rõ các số liệu, nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên đoàn, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, nhằm phục vụ công tác tổng hợp và đánh giá cho đảm bảo. Các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố và kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.