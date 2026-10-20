Giám sát việc thực thi pháp luật tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Nai làm việc với Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10. Ảnh: An Nhơn

Phòng THADS khu vực 10 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 chi cục THADS cấp huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước trước đây, gồm: Hớn Quản, Bình Long và Chơn Thành. Đơn vị hiện có 20 cán bộ, công chức, gồm: 2 chấp hành viên trung cấp, 7 chấp hành viên sơ cấp, 1 thẩm tra viên, 1 thư ký, 6 chuyên viên và 3 cán sự; phụ trách công tác THADS tại 9 xã, phường: Minh Hưng, Chơn Thành, Nha Bích, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Bình Long và An Lộc.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Nai Trần Hoàng Tâm, Phó Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Thời gian qua, đơn vị nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan THADS thành phố, các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương. Tập thể đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ, bám sát các chỉ tiêu được giao, tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị được thực hiện nghiêm túc. Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án. Công tác phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan từng bước được tăng cường, hỗ trợ giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, đoàn đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ THADS.

Đối với báo cáo phục vụ giám sát, đoàn yêu cầu đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, làm rõ các số liệu, nội dung theo ý kiến góp ý của thành viên đoàn, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ. Các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc được đoàn tổng hợp đầy đủ và sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố, cũng như kiến nghị các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc thẩm quyền phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đoàn đề nghị Phòng THADS khu vực 10 tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung giải quyết các vụ án có điều kiện thi hành, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao về việc và tiền; có giải pháp xử lý rốt ráo những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan, bảo đảm công tác THADS được thực hiện theo đúng quy định pháp luật…