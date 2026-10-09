Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại phường Đông Quang

Toàn cảnh hội nghị.

Sau sáp nhập xã, phường, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường Đông Quang từng bước được kiện toàn. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân trên địa bàn, phường luôn quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

Tổng số lượt tiếp công dân toàn phường đến đầu tháng 9/2026 là 375 lượt tiếp với 476 công dân.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ bản kịp thời, đúng thẩm quyền; công tác hướng dẫn, giải thích, vận động công dân được chú trọng, không để phát sinh điểm nóng. Số lượt tiếp công dân và số đơn tiếp nhận có xu hướng giảm.

Các thành viên đoàn giám sát dự hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại và đề nghị địa phương làm rõ một số vụ việc tiếp diễn kéo dài, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm...

Giải trình về những tồn tại, hạn chế nêu trên, lãnh đạo phường Đông Quang nêu rõ: Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc sau sáp nhập nhiều, địa bàn rộng, dân số đông trong khi một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị có tính chất phức tạp liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng qua nhiều thời kỳ nên cần thời gian để rà soát, xác minh hồ sơ, tài liệu.

Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết một số vụ việc có thời điểm chưa thường xuyên, quyết liệt, công tác phối hợp chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân trên địa bàn phường Đông Quang.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, đề nghị phường quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Theo đó, phường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri và Nhân dân.

Duy trì tốt lịch tiếp công dân định kỳ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân ngay từ cơ sở. Quan tâm rà soát, phân loại các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh và giải quyết theo thẩm quyền, trình tự, thời gian. Chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết bảo đảm đúng tiến độ.