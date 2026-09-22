Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Triệu Lộc

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, UBND xã Triệu Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo quy định.

Các đơn thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết; những vụ việc không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người được rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc Nguyễn Hùng Việt phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh còn thấp, đạt 49,5%; công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết giữa các phòng chuyên môn, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Việc tiếp công dân có thời điểm chưa gắn với đối thoại, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết đơn thư; công tác phân loại, xác định thẩm quyền, xử lý đơn và thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết một số vụ việc còn chưa đầy đủ, chính xác.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến - Phó Trưởng đoàn giám sát, đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát toàn bộ đơn thư, xác định rõ nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và thời hạn giải quyết từng vụ việc.

Đối với các vụ việc phức tạp, cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị, phản ánh, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, quản lý, theo dõi đơn thư.

Xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, xác định rõ nội dung, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.