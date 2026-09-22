Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã được duy trì nền nếp; không phát sinh vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài hoặc điểm nóng về an ninh, trật tự.

Việc thực hiện các quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật được quan tâm, bảo đảm đúng quy định.

Lãnh đạo xã Ngọc Trạo báo cáo tóm tắt việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Trạo Lê Xuân Bình phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Xã đã thực hiện việc bố trí địa điểm, niêm yết nội quy, quy chế và công khai lịch tiếp công dân; chú trọng trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong tiếp công dân. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư được thực hiện đúng trình tự, xác định rõ thẩm quyền.

Trong 61 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết, trả lời 54 đơn, đạt 88,5%. Các vụ việc phát sinh được kiểm tra, xác minh, đối thoại và hòa giải, góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Ngọc Trạo còn gặp khó khăn trong giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ; nhất là các vụ việc phát sinh từ lâu, hồ sơ không đầy đủ, có sự khác biệt giữa giấy tờ và hiện trạng sử dụng đất. Một bộ phận công dân chưa nắm đầy đủ quy định pháp luật, còn kiến nghị, khiếu nại nhiều lần.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến - Phó Trưởng đoàn giám sát, đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát toàn bộ vụ việc đang giải quyết, xác định rõ nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã; nâng cao chất lượng xác minh, đối thoại, giải thích, hướng dẫn công dân, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến đất đai.

Đẩy mạnh cập nhật, quản lý, theo dõi và số hóa hồ sơ tiếp công dân, đơn thư; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt, tuyên truyền, vận động, giải quyết kiến nghị của Nhân dân ngay từ cơ sở; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn giám sát chỉ ra.